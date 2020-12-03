Özcan’dan Kayısı Üreticilerine Çağrı!

Başkan Özcan,

Özellikle iklimsel değişikler, fizyolojik sebepler, ilkbahar geç donları ve Malatya iklimindeki büyük değişikliklerden dolayı artık yüzde 100 rekolteyi beklemek imkânsız gibi görünüyor. Malatya iklimindeki bu değişikliklerden dolayı aslında ne kadar çok fidan dikersek o kadar isabetli iş yapmış oluruz. Fidan dikmek için hiçbir üreticimiz asla bir endişeye kapılmasın

dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) kuru kayısı alımı yapmasıyla birlikte kuru kayısı fiyatlarının yükselmesi, Malatyalı üreticilerin kayısı fidanına yönelmesine neden oldu. Bu yıl kayısı fidanına yoğun bir ilgi olduğunu dile getiren ve BUSABAH gazetesine konuşan Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, kayısı fidanı dikmekte tereddüt yaşayan üreticilere de uyarılarda bulundu.

Özellikle 2020 yılında kuru kayısıyla ilgili çok önemli yatırımların yapıldığını hatırlatan Başkan Özcan, gerek lisanslı depoculuğun hayata geçirilmesi gerekse lisanslı depoculukla beraber Toprak Mahsulleri Ofisi’nin ürünü alım müdahaleleriyle fiyat istikrarı getirmek için ortaya koyduğu çalışmayla beraber üreticiye ciddi anlamda bir güven geldiğini söyledi.

“HER YIL REKOLTEDEN GERİYE GİDİYORUZ”

Üretici artık kayısının sahipsiz olmadığına özellikle Toprak Mahsulleri Ofisi ve lisanslı depoculuğun kalıcı çözümler getireceğine inandığı için ileriye daha güvenle bakıyor

diyen Başkan Özcan, şunları kaydetti:

Üreticiye bu güveni tahsis eden, bu önemli yatırımlar üreticinin şu anda dikili olan ağaçların bakımını vaktinde ve zamanında yapmasına neden oldu. Üreticiler geçmiş dönemlerde kayısı para etmediği zamanlarda bıkkınlıkla ağaçlarını kesmek zorunda kalmışlardı. Fakat bu yıl ürünün daha kıymetli hale geldiğini gören üreticilere bir güven geldi ve yeniden bu yıl fidan dikme çalışmalarına başladılar. Bu çok sevindirici bir gelişme. Dolayısıyla şu anda aldığımız bilgilere göre, şimdilerde kayısı fidanı yok satıyor. Yani o kadar kayısı fidanına yoğun bir talep var. Ve şu anda üretici çok yoğun bir şekilde kayısı fidanı dikimiyle uğraşıyor. Geçmişte de ifade etmiştik, artık üretimin fazlalığından korkmamak gerekiyor. Çünkü iklim şartları, ilkbahar geç donlarının yarattığı etkiler kayısıya zarar verdi. Özellikle nisan yağmurlarının monilya hastalığı 2020 yılan damgasını vurdu. Bu tür hastalıklar ve fizyolojik sebepler rekoltenin düşmesine neden oluyor. Her yıl rekolteden geriye gidiyoruz. Dolayısıyla ne kadar fidanımız ve ağacımız bol ve çok olursa o kadar yüksek miktarda üretim ortaya çıkar. Bazı bölgelerde ilkbahar geç donlarından etkilensek bile, bazı rakımı düşük olan bölgelerde bundan etkilenmemiş olacağız. Dolayısıyla Malatya’ya baktığınız zaman 660 rakımla başlayıp bin 800 ile biten bir bölgede, her bölgede iklim şartlarına göre meyve üretmiş olacağız. Üretimin azalması pazarlarımızı kaybetmemize neden oluyordu. Pazarlarımızı kaybetmemiş olacağız. Böylelikle hem üretim kalitesini hem de üretimi artırarak kayısı ihracatçısı emin adımlarla yoluna devam edecek. Üreticiye bu yıl bir güven geldi, bu güvenle berber de fidan dikimine üreticilerimiz ciddi anlamda emek veriyor. Çok doğru ve isabetli bir kararla da üretici de yoluna devam ediyor.

“EMİN ADIMLARLA YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ”

Kayısı fidanı dikiminde tereddüt eden çiftçilere ve üreticilere de çağrıda bulunan Başkan Özcan,

Fidan dikmek için hiçbir üreticimiz asla bir endişeye kapılmasın. Özellikle iklimsel değişikler, fizyolojik sebepler, ilkbahar geç donları ve Malatya iklimindeki büyük değişikliklerden dolayı artık yüzde 100 rekolteyi beklemek imkânsız gibi görünüyor. Malatya 12 bin 500 kilometrelik bir alan, rakımı 660 ile başlayıp bin 500’lerde üretim yapan bir il. Rakımın bu kadar düşük olduğu bir ilde iklimsel değişikler çok farklılıklar çok gösteriyor. Şunu görmek lazım: Öyle yıllar olacak ki, rakımı 660 olan bölgelerde kayısı olmayacak ama rakımı bin 300 olduğu bölgeler kayısı olacak. Veya rakımı 660 olan bölgelerde kayısı olacak, rakımı bin 300’lerde olan yerlerde kayısı olmayacak. Dolayısıyla Malatya iklimindeki bu değişikliklerden dolayı aslında ne kadar çok fidan dikersek o kadar isabetli iş yapmış oluruz. Artık Toprak Mahsulleri Ofisi ve lisanslı depoculuk kayısıda yeni bir dönem başlattı. Artık devlet bu ürünleri özellikle kuru kayısı, kuru incir ve kuru üzüm gibi ürünleri hem prestij hem de stratejik ürünler olduğunun en önemli göstergesi Toprak Mahsulleri Ofisi üzerinden ürüne müdahale alımlarının yapması. Bundan sonra da Toprak Mahsulleri Ofisi bu kararlılıkla kayısı alımına devam edeceğini gördüğümüz için artık kayısıda üretici asla fidan dikiminden korkmasın, inşallah her yıl üretim maliyetlerini de göz önünde bulundurarak, fiyatların da mutlaka buna paralel olarak artığını hep beraber göreceğiz. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin uyguladığı bu politika ve lisanslı depoculukla inşallah ihracat payımızı da yeni ülkeler keşfedip artırarak, pandemi bittikten sonra çok yeni pazarlara da girerek emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz.

diye konuştu.