SMA Hastalarına Yardım Ediyor

SMA hastalığından dolayı evladını kaybeden acılı anne konuya ilişkin BUSABAH gazetesine konuştu. Evladının ölümünden sonra bir rehabilitasyon merkezinde çalışmaya başlayan Ayşe Bahçalı,

Ben Mehmet’le beraber yaşıyordum. Oğlumu babasız büyüttüm. Sonra oğlumu kaybedince yarın kaldım. Anneliğim yarım kaldı. Yarası kabuk bağlamayacak bir yara düşünün farklı bir iki işe girdim fakat o işler bana iyi gelmedi. Ama ben Mehmet’imden dolayı meleklerime alıştığım için istedim ki onların yanında olayım. Her işte çalışabilirsiniz ama meleklerin duasını her yerde alamazsınız. Ben yarın kalan anneliğimi burada tamamlamaya geldim.

dedi.

“SMA TİP2 HASTASIYDI”

Kısaca evladının yaşadığı hastalıktan ve bu zorlu sürecin nasıl ilerlediğini anlatan Ayşe Bahçalı,

Ben Ayşe Bahçalı Malatya Ilıcalıyım oğlumu 2 yıl önce kaybettim. Öldüğünde 12 yaşındaydı SMA Tip2 hastasıydı. 9 yaşına kadar hastalığı ağırlaşmadı, makinelere bağlı olmadı elbette 9 yaşına kadar yaşadığımız bazı sıkıntılar vardı. Mesela grip olurdu normal bir çocuk bir hafta yatıyorsa Mehmet, o gripten dolayı 3 ay yatıyordu. Ciğerleri çok zayıf olduğu için geç toparlanıyordu ve vücut direnci çok düşüktü. Genelde kış aylarında hastalığa yakalanıyordu. Her hastalığa yakalanması 3-4 ay zamanımızı alıyordu bizim. Yine en son bronşite yakalandı. 4 gün hastaneden kaldıktan sonra kalbi durdu, ilk kalp durduğunda 15 dakika durdu ve 6 gün bekledik kendisini toparlaması için fakat daha çok geriledi. Bu sedef ikinci sefer kalbi durdu ve bu kez 45 dakika durdu zaten bundan sonra Mehmet bitkisel hayata geçti. Makineye bağlandı entübe oldu. Bu da ağır geçti en son trakeostomi açılacak dediler onu açtılar sonra mideden de açtılar mama ile beslenebilmesi için bunların akabinde tekrar yoğun bakım süresi ve bu sefer 3 ay yoğun bakımda kaldı. 3 ay sonunda oğlumu teslim aldığımda getirdiğim çocuk değildi. Çünkü artık anne sesini duymayan bir yavrum olmuştu, konuşmayı, anlatmayı, oturmayı hatta oyuncaklarına dokunmayı bile kaybetmişti. Çünkü oğlum tamamen bitkisel hayattaydı. Gerekli cihazları aldıktan sonra Mehmet’i eve getirdik. O şekilde 2 yıl boyunca yaşadı. 2 yılın sonunda rahatsızlandı. Tekrar yoğun bakıma alındı ve 3 gün sonra vefat etti.

ifadelerine yer verdi.

“İLAÇ İÇİN ÇOK KRİTER KONULUYOR”

SMA hastalarının en büyük sorunlarından bir tanesi de ilaçlarının çok pahalı olması ve bu ilaçların Türkiye’de bulunmamasından yakınan acılı anne,

SMA hastalığı gerçekten de ağır hastalık Ankara’da Sağlık Bakanlığı yetkilileri olsun SMA Bilim Kurulu olsun hepsinin kapsamlı çalışmaları sürüyor. Bir ara yurt dışı tedavileri ve kök hücre tedavileri için SMA hastalarının yaşama şartlarının biraz daha iyi olacağı söylendi. O da asılsız olarak sonuçlandı. Ama şöyle bir gerçek var ki SMA hastalarının ilaç alması için çok kriter konuluyor. Birçok yavrumuz ilaç yardımı alamıyor. Yasal kampanyalar başlıyor. Bu meblağları toplayan oluyor toplamayan oluyor. İlaç kriterleri çok ağır olduğu için çocukların birçoğu Mehmet gibi ilaç alamıyor. Biz Mehmet’le 6 kez ilaç başvurusu yaptık ama asla alamadık. Neticede kamyonlar dolu ilaç da gelse artık Mehmet yok ben isterim ki hiçbir anne bu çaresizliğin karşısında bir kez daha çaresiz kalmasın ben isterim ki hiçbir anne Mehmet’ini yavrusunu yitirmesin hiçbir anne bu acıyı yaşamasın düşünün evladınız ağır bir hastalığın içinde ve gözlerinizin önünde her geçen gün eriyor. Yani her sabah uyandığınızda ölüme bir kez daha yaklaşıyorsunuz. Tedavinin sonu yok en son teslim ediyorsunuz. Keşke ülkemizde SMA’lıların önüne bu kadar kriter konulmasa o çocuklarımıza sağlık ve yaşam hakkı sunulsa kritersiz ilaçlarını alsa o çocukların çektikleri o acıları görseler zaten bu kadar ağır kriterler gelmez.

şeklinde konuştu.

“BİZİM BEKLENTİMİZ ÜST DÜZEYDE DEĞİL”

SMA hastaları için ilacı alabilmenin hayati önem arz ettiğini söyleyen Bahçalı,

SMA hastaları ilaçlarını alabildikleri zaman kas yapıları daha çok geriye gitmiyor. Biraz daha kas yapıları dirençli oluyor. Belki birçok hasta ilaç aldığı zaman makineye bağlanmadan hayatına devam edebilecek, ben demiyorum ki ölümden kurtulacak ama en azından acı çekmeleri azalacak kasları bir anda çökmez bunu engellemiş oluruz. Bizim beklentimiz zaten üst düzeyde değil acı çekmesinler oturdukları yerde oyuncaklarıyla oynayabilsinler ben şöyle bir şey izah edeyim anneler çocukları yaramazlık yapınca ya da derslerinde zayıf not aldıkları zaman anneler kızıyor ya SMA annelerine bu yanlış geliyor çünkü çocuklarımız makineye bağlandığı zaman anne kelimesini dahi duymadan yaşıyoruz. Onlar çocukları etrafı döktü diye kızarken bizim çocuklarımız oynayamadığı oyuncaklara bakıp ağladığı zaman bir şey yapamıyoruz. Anneler oyuncakçı oyuncakçı gezerken biz medikalci geziyoruz ki şu cihaz mı uygun olur bu mu uygun olur diye yani şunu söylemek istiyorum sağlığınızın ve hayatınızın kıymetini bilin o kadar güzel hayatları var ki böyle geçici şeylere kızmasınlar ve en önemlisi şükretsinler

sözlerini kaydetti.

“ANNELİĞİM YARIM KALDI”

Evladının ölümünden sonra bir rehabilitasyon merkezinde SMA hastası çocuklarla ilgilenen ve bu şekilde hayata tutunmaya çalıştığını anlatan Ayşe Bahçalı,

Ben Mehmet’le beraber yaşıyordum. Oğlumu babasız büyüttüm. Sonra oğlumu kaybedince yarın kaldım. Anneliğim yarım kaldı. Yarası kabuk bağlamayacak bir yara düşünün farklı bir iki işe girdim fakat o işler bana iyi gelmedi. Ama ben Mehmet’imden dolayı meleklerime alıştığım için istedim ki onların yanında olayım. Her işte çalışabilirsiniz ama meleklerin duasını her yerde alamazsınız. Ben yarın kalan anneliğimi burada tamamlamaya geldim. Ben okulumuzun kurucusu Burak hocama ve annesi Saniye hanıma bana gönül kapılarını açtıkları için onlara teşekkür ediyorum.

dedi.

“AYAKTA DURMAYA ÇALIŞIYORUM”

Malatya Valiliği tarafından Yasal yardım kampanyasıyla kendilerine ev verildiğinden bahseden Bahçalı,

Yasal yardım kampanyasıyla biz Mehmet’le 1+1 evde yaşıyorduk. Fakat 1+1 dairelerin mutfağı odanın içinde olduğu için Mehmet makineye bağlandığı zaman o oksijen tüpleri falan hep mutfağın içindeydi. Öyle olunca yemek yapamıyordum. Sadece Mehmet’in maaşıyla geçindiğimiz için başka eve taşınacak gücümüzde yoktu. Bende Malatya Valiliğine başvurdum. Allah bin kere razı olsun fazlasıyla yardımcı oldular. Mehmet üzerinden yasal yardım kampanyası başlatıldı. Mehmet’i daha sağlıklı ve hijyenik bir eve taşıdılar. Şu anda oğlum olmadan o evdeyim. Ayakta durmaya çalışıyorum.

diye konuştu.

“MUTLU OLDUĞUNU GÖRÜYORUM”

Ayşe Bahçalı’nın çalıştığı rehabilitasyon merkezinin kurucusu Burak Doğan, Bahçalı’nın yaşadığı süreci şöyle anlattı:

Yaklaşık 15 yıldan beri rehabilitasyon merkezlerinde hizmet veriyoruz. Her türden engelli çocuklarımıza hizmet veriyoruz. Ayşe hanımla tevafukken tanışmış olduk. Tabii bu alanda çalışabilmek herkesin yapabileceği bir şey değil bu iş gönül işi para karşılığında yapılabilecek bir iş değil Ayşe hanımda bu işin tam içinde olan birisi bu konuda maalesef evladıyla imtihan olmuş bir hanımefendi kendisiyle ilk görüşmemizde durumunu anlatınca elbette ki etkilendim ve o günden beri de beraber çalışıyoruz. İnsanlar yaşamadan bilemiyor ama engelli kardeşlerimizi ve ailelerimizi anlamak lazım empati yapmak lazım diye düşünüyorum. Ayşe hanımda evladını kaybettikten sonra burada işe başladı ve buradaki öğrencilerimize yardımcı oldukça bir ana gibi onlara yaklaştığını mutlu olduğunu görüyorum. Aslında onlarla iç içe olmanın kendisine çok iyi geldiğini gözlemliyorum. O yüzden kendisinin yapabileceği en iyi meşgale en iyi iş bu diye düşünüyorum.