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03 Ara 2020 - 13:00- Spor G: 03 Ara 2020 - 13:02

“GOL OLACAĞINI HİSSETTİM”

Yeni Malatyaspor’un deneyimli kaptanı Adem Büyük, Gaziantep maçında attığı golde ‘Orta mı yoksa kaleye mi vurdu?’ soruna açıklık getirdi.
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Gaziantep maçında attığı şık golle haftanın en iyi golleri arasına girmeyi başaran Adem Büyük, TRT Spor’da yayınlanan Ersin Düzen’in hazırlayıp sunduğu ‘Stadyum’ programına telefon bağlantısıyla konuk oldu. Golle sonuçlanan şutu ‘orta mı yoksa kaleye mi vurdu’ sorusuna açıklık getiren Büyük hazırlanış açısından haftanın en iyi golünün kendi golü olduğunu esprisini yaparak,

Açıkçası o topu kaleye vurmadım. Zaten o vücut diliyle de kaleye vurdum dersem yalan olur. Aslında topu arka direğe doğru atmak istedim. Topa vurduktan sonra gol olacağını hissettim ve istemsiz şekilde gol diye bağırdım. Hatta takım arkadaşlarım gol sevincinde bana onu soruyorlardı.

ifadeleriyle yanıt verdi.

(HABER MERKEZİ)

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03 Ara 2020 - 13:00 Malatya- Spor

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