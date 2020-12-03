“GOL OLACAĞINI HİSSETTİM”

Gaziantep maçında attığı şık golle haftanın en iyi golleri arasına girmeyi başaran Adem Büyük, TRT Spor’da yayınlanan Ersin Düzen’in hazırlayıp sunduğu ‘Stadyum’ programına telefon bağlantısıyla konuk oldu. Golle sonuçlanan şutu ‘orta mı yoksa kaleye mi vurdu’ sorusuna açıklık getiren Büyük hazırlanış açısından haftanın en iyi golünün kendi golü olduğunu esprisini yaparak,
Açıkçası o topu kaleye vurmadım. Zaten o vücut diliyle de kaleye vurdum dersem yalan olur. Aslında topu arka direğe doğru atmak istedim. Topa vurduktan sonra gol olacağını hissettim ve istemsiz şekilde gol diye bağırdım. Hatta takım arkadaşlarım gol sevincinde bana onu soruyorlardı.
ifadeleriyle yanıt verdi.
(HABER MERKEZİ)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.