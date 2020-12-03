Yeşilyurt 3 Golle Kazandı

Yeşilyurt Belediyespor, İstanbul ekibi 1877 Alemdağ Spor’u Emre Gemici’nin attığı gollerle 3-1 yendi. Mücadelenin 29. dakikasında Emre Gemici’nin attığı golle 1-0 öne geçen turuncu yeşilliler, 39. dakikada 1877 Alemdağ Sporlu Çağlar Özel’in golüne engel olamadı ve soyunma odasına 1-1’lik eşitlikle girdi. İkinci yarıya istekli başlayan Yeşilyurt Belediyespor 63. dakikada Emre Gemici’nin penaltı golüyle öne geçti. Mücadelenin 79. dakikasında bir kez daha sahne alan golcü oyuncu Emre Gemici kaydettiği golle skoru belirledi.
STAT: Alemdağ Stadyumu
HAKEMLER: Sinan Özcan (Trabzon-Klasman Hakemi), Ertan Demirci (Trabzon-Klasman Yardımcı Hakemi), Miraç Berk Kölemen (Trabzon-Klasman Yardımcı Hakemi), 4.hakem Ertuğrul Yılmaz (Giresun Bölgesi-Bölgesel Hakemi)
1877 ALEMDAĞ SPOR: 53.Muzaffer Sarıibrahim, 52.Erhan Göç, 25 Metehan Çakal, 49.Sayim Çelik (Dk.82 Alperen Bektaş), 61. Ertuğrul Usta, 20.Emre Dalgalıdere, 4.Sertaç Gökaltın, 66.Emirhan Özer (Dk.63 Serhat Çalışan), 10.Çağlar Özel, 17.Fırat Aras (Dk.75 Anıl Kara), 21. Yusuf Demir
YEDEKLER: 99.Ahmet Furkan Ünal, 27.Serhat Enes Çalışkan, 19.Alperen Bektaş, 2.Ahmet Taner Çukadar, 9.Anıl Kara, 5.Caner Demircan, 14.Alper Atay
YEŞİLYURT BELEDİYESPOR: 25.Mustafa Gürbüz, 80.Sıddık Çelik, 33.İlker Günaslan, 22.Erçin Ilgaz, 61.Mücahit Çakır, 14.Gökhan Payal, 4.Yasin Elmas (Dk.74 İzlem Balakkız), 6.Fahri Utku Öçalmaz (Dk.90 Erhan Gözetlik), 70.Halil Çelik (Dk.90 Gürkan Çiftci), 11.Akın Akman (Dk.90 Berkehan Biçer), 10.Emre Gemici (Dk.87 Ali Kemal Başaran)
YEDEKLER: 69.İsmail Cengiz, 44.Erhan Gözetlik, 32.Berkehan Bçier, 16.İzlem Anıl Balakkız, 17.Ali Kemal Başaran, 77.Gürkan Çiftci
TEKNİK SORUMLU: Nihat Balan
GOL: Dk.29, Dk.63 (Penaltı) ve Dk.79 Emre Gemici (Yeşilyurt Belediyespor)
SARI KARTLAR: Dk.49 Erhan Göç, Dk.66 Yusuf Demir, Dk.73 Çağlar Özel (1877 Alemdağ Spor) Dk.76 Akın Akman
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.