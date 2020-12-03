Yeşilyurt 3 Golle Kazandı

Yeşilyurt Belediyespor, İstanbul ekibi 1877 Alemdağ Spor’u Emre Gemici’nin attığı gollerle 3-1 yendi. Mücadelenin 29. dakikasında Emre Gemici’nin attığı golle 1-0 öne geçen turuncu yeşilliler, 39. dakikada 1877 Alemdağ Sporlu Çağlar Özel’in golüne engel olamadı ve soyunma odasına 1-1’lik eşitlikle girdi. İkinci yarıya istekli başlayan Yeşilyurt Belediyespor 63. dakikada Emre Gemici’nin penaltı golüyle öne geçti. Mücadelenin 79. dakikasında bir kez daha sahne alan golcü oyuncu Emre Gemici kaydettiği golle skoru belirledi.

STAT: Alemdağ Stadyumu

HAKEMLER: Sinan Özcan (Trabzon-Klasman Hakemi), Ertan Demirci (Trabzon-Klasman Yardımcı Hakemi), Miraç Berk Kölemen (Trabzon-Klasman Yardımcı Hakemi), 4.hakem Ertuğrul Yılmaz (Giresun Bölgesi-Bölgesel Hakemi)

1877 ALEMDAĞ SPOR: 53.Muzaffer Sarıibrahim, 52.Erhan Göç, 25 Metehan Çakal, 49.Sayim Çelik (Dk.82 Alperen Bektaş), 61. Ertuğrul Usta, 20.Emre Dalgalıdere, 4.Sertaç Gökaltın, 66.Emirhan Özer (Dk.63 Serhat Çalışan), 10.Çağlar Özel, 17.Fırat Aras (Dk.75 Anıl Kara), 21. Yusuf Demir

YEDEKLER: 99.Ahmet Furkan Ünal, 27.Serhat Enes Çalışkan, 19.Alperen Bektaş, 2.Ahmet Taner Çukadar, 9.Anıl Kara, 5.Caner Demircan, 14.Alper Atay

YEŞİLYURT BELEDİYESPOR: 25.Mustafa Gürbüz, 80.Sıddık Çelik, 33.İlker Günaslan, 22.Erçin Ilgaz, 61.Mücahit Çakır, 14.Gökhan Payal, 4.Yasin Elmas (Dk.74 İzlem Balakkız), 6.Fahri Utku Öçalmaz (Dk.90 Erhan Gözetlik), 70.Halil Çelik (Dk.90 Gürkan Çiftci), 11.Akın Akman (Dk.90 Berkehan Biçer), 10.Emre Gemici (Dk.87 Ali Kemal Başaran)

YEDEKLER: 69.İsmail Cengiz, 44.Erhan Gözetlik, 32.Berkehan Bçier, 16.İzlem Anıl Balakkız, 17.Ali Kemal Başaran, 77.Gürkan Çiftci

TEKNİK SORUMLU: Nihat Balan

GOL: Dk.29, Dk.63 (Penaltı) ve Dk.79 Emre Gemici (Yeşilyurt Belediyespor)

SARI KARTLAR: Dk.49 Erhan Göç, Dk.66 Yusuf Demir, Dk.73 Çağlar Özel (1877 Alemdağ Spor) Dk.76 Akın Akman