Malatya'da Silahlı Saldırı!

Olay, 15.05'te Battalgazi ilçesine bağlı Şifa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Göksoku Sokak'ta bir iş hanı önünde meydana gelen olayda, M.E.B. tarafından pompalı tüfek ile açılan ateş sonucunda F.Y. sağ bacağından yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekiplerin şüpheli şahsı yakalamak için başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor.

( İHA)