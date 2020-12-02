Malatyalı Tenisçilerden Büyük Başarı

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2020 yılı faaliyet programında yer alan ve Batman'da 5 gün süren TTF 18 Yaş Altı Bölge Şampiyonasında; Malatya Tenis Dağcılık erkek takımı finalist, Malatya Gençlik Spor kadın takımı ise şampiyon olarak tamamladı. Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Kayhan,
Tenisçilerimizin Batman'da yapılan, TTF 18 Yaş Altı Bölge Şampiyonasında derce elde ederek dönmesi bizleri oldukça mutlu etti. Sporcularımızı, antrenörlerini, il temsilcimizi ve sporcularımızın ailelerini tebrik eder, başarılarının devamını dilerim
dedi.
(HABER MERKEZİ)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.