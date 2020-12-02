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02 Ara 2020 - 22:00- Spor G: 02 Ara 2020 - 16:28

Malatyalı Tenisçilerden Büyük Başarı

Tenis Bölge Şampiyonasında, Malatya Tenis Dağcılık erkek takımı finalist, Malatya Gençlik Spor kadın takımı ise şampiyon oldu.

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Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2020 yılı faaliyet programında yer alan ve Batman'da 5 gün süren TTF 18 Yaş Altı Bölge Şampiyonasında;  Malatya Tenis Dağcılık erkek takımı finalist, Malatya Gençlik Spor kadın takımı ise şampiyon olarak tamamladı. Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Kayhan,

Tenisçilerimizin Batman'da yapılan, TTF 18 Yaş Altı Bölge Şampiyonasında derce elde ederek dönmesi bizleri oldukça mutlu etti. Sporcularımızı, antrenörlerini, il temsilcimizi ve sporcularımızın ailelerini tebrik eder, başarılarının devamını dilerim

dedi.

(HABER MERKEZİ)

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02 Ara 2020 - 22:00 Malatya- Spor

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