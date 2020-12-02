02 Ara 2020 - 18:00- Sağlık

DOĞANIN NİMETİ POLEN

Doğanın bir mucizesi olan arı poleninin faydalarını saymakla bitmiyor ama fazla tüketimde de zararları ortaya çıkabiliyor. Arı ürünleri içerisinde en etkili ürünlerden olan polen, birçok vitamini içerisinde barındırıyor. Bu nedenler birçok hastalığa karşı iyi geliyor. Ancak arı ürünlerine alerjisi olanlar için tüketimi uygun görülmüyor.