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02 Ara 2020 - 18:00- Sağlık

DOĞANIN NİMETİ POLEN

Doğanın bir mucizesi olan arı poleninin faydalarını saymakla bitmiyor ama fazla tüketimde de zararları ortaya çıkabiliyor. Arı ürünleri içerisinde en etkili ürünlerden olan polen, birçok vitamini içerisinde barındırıyor. Bu nedenler birçok hastalığa karşı iyi geliyor. Ancak arı ürünlerine alerjisi olanlar için tüketimi uygun görülmüyor.

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Doğal bir ürün olan polen hakkında BUSABAH gazetesine konuşan Aktar Abdullah Yakar,

Polenin, insan vücuduna ve sağlığın korunmasına sayısız faydası vardır. Araştırma sonuçları da bu faydaları doğrulayıcı yöndedir. Antioksidan özelliği ile yaşlanma etkilerini geciktirir. Ciltte oluşan egzama ve sedef gibi tahrişlerin tedavisine yardımcı olur. Çocukların büyüme döneminde almaları gereken vitaminleri karşılamada destek olan bir üründür

dedi.

“BİRÇOK VİTAMİNİ İÇERİSİNDE BARINDIRIR”

Polenin insan vücuduna çeşitli faydalar sağladığını söyleyen Abdullah Yakar,

Arı ürünleri içerisinde en etkili ürünlerden olan polen birçok vitamini içerisinde barındırır. Polen, arıların çiçeklerden topladığı tozlara denilir. En kaliteli polen çok çeşitli çiçeklerden toplanan polendir. İnsan vücudu için çok değerli bir besindir. Polenin, insan vücuduna ve sağlığın korunmasına sayısız faydası vardır. Araştırma sonuçları da bu faydaları doğrulayıcı yöndedir. Antioksidan özelliği ile yaşlanma etkilerini geciktirir. Ciltte oluşan egzama ve sedef gibi tahrişlerin tedavisine yardımcı olur. Çocukların büyüme döneminde almaları gereken vitaminleri karşılamada destek olan bir üründür. Aminoasitler ve protein açısından zengin içeriği ile polenin faydaları oldukça fazladır

şeklinde konuştu.

“VÜCUDA KUVVET VERİR”

Abdullah Yakar, arı ürünleri arasında en etkili ürünlerden biri olan polenin faydalarını şu şekilde anlattı:

Polen vücuda kuvvet verir, kan yapıcıdır, kabızlığa iyi geldiği gibi stresi de giderir. Asrım, bronşit ve soğuk algınlıklarına iyi gelir. Bebelerin ve çocukların gelişiminde sütle kullandığı zaman fayda sağlar. Prostat hastalığına iyi gelir. Radyasyona karşı koruma sağlar, içerdiği antibiyotik dolayısıyla bağırsak, kan ve solunum sistemi üzerinde olumlu etki gösterir. Polenle beslenen çocuklarda fizyolojik durum ve vücut direncinde iyileşme gösterir. Ayrıca sinir sistemi üzerinde de olumlu etkileri mevcuttur. B vitamini açısından oldukça zengin olan polen, bağışıklık sisteminin güçlü kalmasına yardımcı olur. Hücre yenilenmesine fayda sağladığı gibi hücrelere giden oksijeni artırarak vücudu zinde tutar. Yorgunluğu giderir, beyin aktivitesini arttırır. Bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olduğu gibi ülsere de iyi gelir. Kronik ishali ve kabızlığı gidererek bağırsakların normal çalışmasını sağlar. Anemiye iyi gelir. Kolesterolü düşürür ve hepatite faydası olur. Kılcal damar çatlamalarına iyi gelir.

İnsanların poleni nasıl kullanması gerektiği hakkında bilgi veren Yakar,

Polen vitaminler açısından çok zengin bir besin olduğundan dolayı miktarı azar azar arttırılarak tüketilir. Sağlıklı bir kişinin günde 1 çay kaşığı yemesi yeterlidir. Polen sade olarak tüketilebileceği gibi bal ile birlikte veya sütle de kullanılır. Yalnız arı ürünlerine alerjisi olanlar kullanmamalıdır.

ifadelerini kullandı.

POLENİN ZARARLARI

Polenin bazı durumlarda insan sağlığına zara vereceğinin altını çizen Yakar,

Arı polenine arıya karşı alerjisi olanların da alerjileri nüksedebilir. Ciddi olarak yüksek oranda zararlı etkisi ortaya çıkabilir. O nedenle dikkat etmek gereklidir. Sersemlik, şişme, halsizlik, nefes darlığı, kaşıntı, pul pul dökülmeler oluşması halinde acilen hekime gitmek gereklidir. Karaciğer ve böbrek hastalığı olanlar için arı poleni faydalı bir takviye değildir. Ciddi olarak sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olabilir. Hamilelik döneminde bazı etkiler oluşturabileceği söylenmesi nedeniyle hekim tavsiyesi olmadan polen tüketilmemelidir

sözlerini kaydetti.

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02 Ara 2020 - 18:00 Malatya- Sağlık

Muhabir Şükran Malkoç

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