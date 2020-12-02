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02 Ara 2020 - 14:00- Yaşam G: 02 Ara 2020 - 14:02

Malatya'dan Ekonomiye 720 Milyon Katkı!

Malatya’da sulu tarım dolayısıyla bir yılda ekonomiye 720 milyon 141 bin TL katkı sağlandı.
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Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve Türkiye tarımına katkı sunmaya devam ediyor.

Türkiye’de sulu tarımda en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediliyor. DSİ tarafından yapılan açıklamada, bu süreçte su kayıplarını minimum seviyeye indirmenin önem taşıdığı vurgulandı

MALATYA’DA SULAMADAN EKONOMİYE 720 MİLYON TL

Malatya’da 10 Mayıs 2020 tarihinde başlayan sulama sezonun 25 Ekim 2020 tarihinde tamamlandı. 2020 yılı sulama sezonunda Malatya ve ilçelerinde toplam 480 bin 538 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile Türkiye ekonomisine 720 milyon 141 bin TL katkı sağlandı.

( İHA)

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02 Ara 2020 - 14:00 Malatya- Yaşam

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