Bir Mahalle Daha Karantinaya Alındı

Arguvan İlçesi Yazıbaşı ( Narmikan) Mahallesinde koronovirüs vakalarının artması nedeniyle mahalle karantinaya alındı.

Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Arguvan İlçesi Yazıbaşı ( Narmikan) Mahallesinde Covid-19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla 2 Aralık 2020 tarihi saat:00.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar karantina kararı alınmıştır” denildi.

(Haber Merkezi)