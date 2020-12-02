02 Ara 2020 - 13:00- Gündem

“Esnafa Asgari Ücret Desteği Sağlanmalı”

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi, Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Şevket Keskin, “Koronavirüs salgını nedeniyle tedbir amaçlı işyeri kapanan ve işleri düşen esnafımıza asgari ücret desteği verilmeli” dedi.