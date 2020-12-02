“Esnafa Asgari Ücret Desteği Sağlanmalı”

Keskin yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:
Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında işyerleri kapanan, iş potansiyeli kaybolan esnaf ve sanatkârlarımız zor bir dönem geçiriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın son açıklamasında esnaf ve sanatkârın beklentisine cevap verilmedi. Esnaf ve sanatkârlar camiası Cumhurbaşkanımızın yıllarca arkasında durdu ve halen de duruyor. Cumhurbaşkanımızın da esnaf ve sanatkâra dönüp bakmasını talep ediyoruz. Aylardır beklentilerimiz cevapsız, esnaf ve sanatkâr yalnız.
Devlet kurumlarındaki, işçi-memurlar, özel sektördeki işçiler tedbir amaçlı çalışmasalar bile maaşları ödeniyor, ama esnaf kapalı olan dükkânının vergisini, Bağ-Kur’unu, belediye harçlarını ödemekle mükellef. Koronavirüsün yükünü de küçük esnaf ve sanatkâr çekiyor. Okullar kapalı, okul kantincisi aylardır mağdur, okular kapalı, servisçi esnaf aylardır mağdur, okullar kapalı kırtasiyeci esnaf aylardır mağdur. İnternet evleri ve eğlence merkezleri, kafeler ile birlikte çay ocağı, kahvehane işleten esnaflarımız aylardır mağdur. Bunlar gibi onlarca iş kolunda esnafımız mağduriyet içerindedir. Hükümetimiz ve yerel yöneticiler küçük esnaf ve sanatkârlarla kader birliği yapmalı. Hükümetimiz koronavirüs salgını nedeniyle tedbir amaçlı işyeri kapanan ve işleri düşen esnafımıza geçici süreyle en az asgari ücret desteği sağlamalıdır. Esnaf kredileri, vergileri en az Haziran 2021’e kadar ötelenmeli. Küçük esnaf ve sanatkârdan 2020 dönemine ilişkin vergi alınmamalı. Devlet ‘kapat’ der kapatırız, ama bu insanların nasıl geçim sağlayacağını da devletimiz planlamalıdır. Kapanan değil, açık olan işyerleri de büyük sıkıntı içinde. Devlet hiçbir girdisinden vaz geçmiyor. Belediyeler hiçbir girdisinden vaz geçmiyor. Faizli kredilerle bu süreç atlatılamaz. Gerçekten küçük esnaf ve sanatkâr imdat diyecek duruma gelmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan, Hükümet Üyelerimizden, AK Parti yönetiminden, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve yönetiminden kalıcı destek bekliyoruz.
“DENETİMSİZLİK VAR”
Denetim sorunu yaşandığı kaydeden Keskin,
Sayın bakanlarımız acaba 1 torba unun, 1 torba şekerin fiyatını biliyorlar mı? Fabrikalar temel gıda maddelerine istediği kadar zam yapıyor, süper marketler istediği kadar zam yapıyor, Ama devletin denetim gözü esnaf ve sanatkârın üzerinde. Piyasada denetim yoktur. Süper marketlere pandemi de giremiyor, devlette giremiyor. Temel gıda maddesi üreticilerinin tesislerine pandemide girmiyor, devlette giremiyor. Bugüne kadar bu kadar piyasada başıboşluk yaşanmamıştır.
dedi.
Keskin
Gaziantep’in Malatya gelini olan kıymetli başkanı Fatma Şahin örnek bir girişimde bulunmuştur, tebrik ve takdir ediyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kapanan işyeri sahiplerine bin 500 TL destek ve su faturalarında yüzde 50 indirim yapmıştır. Aynı duyarlılığı Malatya Büyükşehir Belediyesinden de bekliyoruz. İyi günde, seçim günlerinde bizimle birlikte olanları, kötü günde, hastalıkta da görmek istiyoruz.
şekline konuştu.
(Haber Merkezi)
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.