Can ve Mal Güvenliği İçin Kış Lastiği

Malatya'da lastik tamirciliği yapan Usta Bekir Ekici, 1 Aralık itibariyle ticari araçlarda zorunlu kış lastiği uygulamasına geçileceğini hatırlatarak,
Buradan sürücülerimiz uyarmak istiyorum. Mutlaka kış lastiği taktırmaları gerekiyor. Trafikte korkarak değil yaşamayı seven herkes araçlarda kış lastiğini değiştirmesi lazım. Kar lastiğini takarak daha güvenli bir şekilde yolculuk yapabilirler. Can ve mal güvenliği için kış lastiği öneriyoruz.
dedi. Ekici, kış lastiğinin karda ve buzda yere yapışıp, kaymayı önlediğini vurguladı.
“ KORONAVİRÜS NEDENİYLE İŞİMİZ AKSADI”
Usta Ekici, korona virüs salgını nedeniyle işlerinin az olduğunu ifade ederek,
Koronadan dolayı bizim de işlerimiz biraz zayıf diyebilirim. Allah’a şükürler olsun evimize ekmek götürebiliyoruz. Zayıfta olsa işimiz oluyor. Geçen yıllara göre fazla bir yoğunluk yok. Kış lastiği değiştiriyoruz
diyerek, 4 tekerleği 80 TL’ye değiştirdiklerini kaydetti
Aracına kış lastiği taktıran müşteri Selim Eroğlu ise
Yeşilyurt ilçesine Bağlı Dilek Mahallesinde yaşıyorum. Burada kasaplık yapıyorum. 1 Aralık itibariyle kış lastiği uygulamasına geçiliyor. Lastikçiye gelerek kış lastiğine geçiyoruz. Korona virüs salgını nedeniyle fiyatlar biraz yüksek
ifadelerini kullandı.
( İHA)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.