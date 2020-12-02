Deprem Sabah Yakaladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD) verilerine göre saat 08.09'da merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 3,3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kent merkezinde de hafif şekilde hissedildi.