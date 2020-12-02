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02 Ara 2020 - 11:30- Yaşam G: 02 Ara 2020 - 11:32

Deprem Sabah Yakaladı

Malatya'da AFAD verilerine göre merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 3,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD) verilerine göre saat 08.09'da merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 3,3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kent merkezinde de hafif şekilde hissedildi.

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02 Ara 2020 - 11:30 Malatya- Yaşam

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