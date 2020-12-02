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02 Ara 2020 - 11:00- Asayiş G: 02 Ara 2020 - 11:02

'Kozluca Ölüm Yolu' 39'uncu Canı Aldı

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde 69 ayrı kazada şuana kadar 38 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle halk arasında “Ölüm yolu” olarak adlandırılan Malatya-Kayseri yolunda otomobilin çarptığı esnaf öldü.
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Kaza akşam saatlerinde, Malatya- Kayseri ana yolunda bulunan Akçadağ ilçesinin Kozluca Mahallesinde meydana geldi.
A.E idaresindeki 40 LA 833 plakalı otomobil, iş yerinden çıkıp evine gitmeye çalışan demirci ustası 59 yaşındaki Ali Dağ’a çarptı.
Kazada otomobilin hızı nedeniyle yaklaşık 20 metre savrulan esnaf Dağ, ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı şahıs daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken yolda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri tarafından otomobil sürücüsü gözaltına alınırken kaza nedeniyle yaklaşık bir saat trafiğe kapanan yol, olay yerindeki incelemenin ardından tekrar ulaşıma açıldı.
Mahalle sakinleri “Ölüm yolu” olarak nitelendirdikleri güzergah da şu ana kadar 69 ayrı kazada 39 kişinin hayatını kaybetmesine tepki gösterdi. Daha önce kazalar nedeniyle yol kapatma eylemlerinin yapıldığı bölgede, vatandaşlar yola parke döşenmesini ve ortaya refüj yapılar yol denetimi ve güvenliğinin sağlanmasını istiyor.

( İHA)

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02 Ara 2020 - 11:00 Malatya- Asayiş

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