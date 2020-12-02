MERKEZE YAKIN HİZMETE UZAK!

Malatya’nın ilçelerine kadar hizmet götüren ve altyapısı, suyu ve asfaltı olmayan hiçbir yerleşim yeri bırakmayacaklarını dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, hemen yanı başındaki Cemal Gürsel Mahallesi’ni bir türlü göremiyor. Mahallesinin yaklaşık 25 yıldır altyapı sorunu olduğunu iddia eden Cemal Gürsel Mahalle Muhtarı Ali Doğan,

Her geçen gün nüfusumuz artıyor. Bir an önce buranın altyapı sorunun çözülüp, imarın hayata geçirilmesi gerekiyor ki, sıkıntılar rahatlıkla aşılabilsin.

dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Pütürge ilçesine bağlı Uzuntaş ve Tepehan mahallerinde yapılan çalışmaları incelemesi sırasında,

Göreve geldiğimizde 2 yıl içerisinde şehrimizin hiçbir yerleşim yerinde altyapısı, suyu ve asfaltı olmayan yerleşim yerini bırakmayacağımızı ifade etmiştik. Yapmış olduğumuz çalışmalarda yüzde 80’ne yaklaştık. Bu seneki çalışmalarımız bunun göstergesidir. Önümüzdeki süreçte inşallah altyapısı, suyu ve asfaltı olmayan hiçbir yerleşim yeri bırakmayacağız.

sözleri hemen akıllara merkeze yakın mahallelerin altyapı sorunlarını gündeme getirdi.

60 yıllık mahalle olan Cemal Gürsel Mahallesi’nin 25 yıldır bir türlü çözülemeyen sorunlarını görmezden gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya’ya uzak olan ilçelerdeki altyapı sorunlarını bir bir çözerken, niçin Cemal Gürsel Mahallesi gibi merkezdeki mahallelerin altyapı sorunlarını çözmediği bilinmezken, altyapı ve imar konusuyla alakalı BUSABAH gazetesine konuşan Cemal Gürsel Mahallesi Muhtarı Ali Doğan, adeta Başkan Gürkan’ın “altyapısı, suyu ve asfaltı olmayan hiçbir yerleşim yeri bırakmayacağız” sözünü yalanlar gibiydi.

Muhtar Doğan, mahallesinin 60 yıldır yerleşim alanında olduğunu söyledi.

“MAHALLE SAKİNLERİNİN MAĞDUR OLMASINI İSTEMİYORUZ”

Mahallemiz uzun süredir hizmet görmüyor” diyen Muhtar Doğan şunları kaydetti:

Kanal altında imar tamamlandı, kanal üstünde yıllardır beklenen bir imar sıkıntımız var. Yeşilyurt Belediyesi imar sıkıntısı ilkbaharda çözeceğini ifade ediyor. İmar probleminin takipçisiyim. Bu konuda herhangi bir sıkıntı olursa mahallemizin arkasındayız. Altyapı sorunundan dolayı imar problemi çözülemiyor. Burada gördüğünüz yolların hepsi parselli. Her yolun altında su ve kanalizasyon geçiyor. Ben buradan MASKİ’ye seslenmek istiyorum. MASKİ kanalizasyonları ve imardan sonra su hatlarının yenilenmesi gerekiyor. Çünkü yol hattı üzerindeki kanalizasyon su hatları çok eski. Bu hatların üzerlerine yeni binalar yapılacak. Buralarda yeni mahalleler oluşacak. Bundan dolayı planlı bir şekilde kanalizasyon ve su hatları MASKİ tarafından organize bir şekilde yol ve altyapı çalışmaları dâhilinde Büyükşehir Belediyesi’nin bu çalışmaları üstlenmesi gerekiyor. Cemal Gürsel Mahallesi Muhtarı olarak bu konuda bilgilendirilmemiz lazım. Biz de bu konuda vatandaşlarımızı aydınlatmak zorundayız. Bu konuda mahalle sakinlerinin mağdur olmasını istemiyoruz. Altyapı planlı bir şekilde yapılmadığı zaman ileride sıkıntı yaşayacağız. Üsteki TOKİ’nin kanalizasyon hattı Cemal Gürsel Mahallesi’nden geçiyor. Burasının nüfusu şu anda 5 bin 500 civarında. İmar tamamlanırsa nüfus 12-13 bini bulacak ve özellikle kanalizasyon bu yoğunluğu kaldırmayacak. Eski hatlarımız var, bunların değişmesi gerekiyor. Bu sıkıntı 60 yıldır var, her hatta kanalizasyon patlaması, su borusu patlaması oluyor. Bu problemin bir an önce çözülmesi gerekiyor.

“ANA ARTERLERİN OLUŞMASI GEREKİYOR”

Mahallesinin her 10 yılda bir problem yaşadığını belirten Muhtar Doğan,

Defalarca ben MASKİ’yle bu konuda görüştüm. Gerekçe de imarın bitmesi gerektiğini gösteriyorlar. İmar biterse çalışmalara başlayacakları dile getiriyorlar ama ben şunu dile getiriyorum: İmar bittikten sonra asıl iş o zaman başlıyor. Burada planlı bir çalışma yapılması gerekiyor. İmar biterse burada inşaat alanları oluşacak. İnşaatlar başlamadan önce ana arterlerin oluşması gerekiyor. Mahallemizde sıfırdan alanlar oluşacak. Yapılmışken sağlam yapılmasını istiyoruz. Burada aksaklılar olursa kazı, tekrar yap, tekrar kazı olmasın. Bu tedbirin baştan alınması lazım. 60 yıllık mahalle olan Cemal Gürsel Mahallesi her 10 yılda bir problem yaşıyor. Tahminen 25 yıldır altyapı sorunu çözülemiyor. Nüfus azdı, şu anda Malatya’nın her tarafından insanlarımız gelip yerleşiyorlar. Her geçen gün nüfusumuz artıyor. Bir an önce buranın altyapı sorunun çözülüp, imarın hayata geçirilmesi gerekiyor ki, sıkıntılar rahatlıkla aşılabilsin.

şeklinde konuştu.