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01 Ara 2020 - 22:00- Gündem

İlk Günde 5 sürücüye ceza

Birçok şehre gitmede önemli güzergahlardan olan Malatya’nın Darende İlçesinde ticari araçlarda kış lastiği denetimi başlarken, ilk günde 5 sürücüye ceza kesildi.
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Darende İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, şehir içi yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğunun başlaması ile denetim yaptı.
Yenice yol ayrımında uygulama yapan ekipler, yönetmelik uyarınca, kış şartlarına uygun olmayan, kar lastiği takılmayan araçları kontrol etti.
Ekipler kurala uymayan sürücülere cezai işlem uygularken, araçlarına kış lastiği takan sürücülere teşekkür etti. İlk günkü denetimde, kış lastiği takmayan 5 araca ceza kesildi.
Sürücülerden Tahir Sandıkkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm sürücülerin araçlarına kış lastiği takması gerektiğini kaydederek, ekiplere teşekkür etti.

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01 Ara 2020 - 22:00 Malatya- Gündem

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