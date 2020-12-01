Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Malatya’da yağmurun Çarşamba akşamına kadar devam etmesi bekleniyor.
Perşembe gününden itibaren havanın açarak Cumartesi akşamına kadar güneşli ve parçalı bulutlu olarak geçmesini tahmin ettiklerini söyleyen yetkililer, sıcaklığın ise mevsim normallerinde seyretmesinin beklendiğini kaydettiler.
01 Ara 2020 - 20:00- Yaşam
Yağmur Çiftçileri Güldürdü
Malatya’da sabaha karşı başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur çiftçileri sevindirdi.
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Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Malatya’da yağmurun Çarşamba akşamına kadar devam etmesi bekleniyor.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.