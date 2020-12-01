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01 Ara 2020 - 20:00- Yaşam

Yağmur Çiftçileri Güldürdü

Malatya’da sabaha karşı başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur çiftçileri sevindirdi.
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Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Malatya’da yağmurun Çarşamba akşamına kadar devam etmesi bekleniyor.
Perşembe gününden itibaren havanın açarak Cumartesi akşamına kadar güneşli ve parçalı bulutlu olarak geçmesini tahmin ettiklerini söyleyen yetkililer, sıcaklığın ise mevsim normallerinde seyretmesinin beklendiğini kaydettiler.

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01 Ara 2020 - 20:00 Malatya- Yaşam

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