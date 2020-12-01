Bu Sezon Hedefe Daha Yakınlar

Diyarbekirspor 2. Başkanı ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, kulüp tarihinde ilk kez sezonun ilk yarısını lider tamamlamaya çok yakın olduklarını ve 8 sezondur mücadele ettikleri ligde şampiyon olmak istediklerini söyledi. Avşar,
Bizim için kritik olan Antalya deplasmanından 3 puanla dönmenin sevincini yaşıyoruz. Kemerspor karşısında maçın başından sonuna kadar üstün bir futbol ortaya koyduk. İlk yarının sonunda talihsiz bir gol yememize rağmen ikinci yarıda goller bularak kazanmasını bildik. Yöneticisi, taraftarı, futbolcusu, teknik heyeti ile bir bütün olarak başarıya kenetlenmiş durumdayız. Başarının sırrı bu kolektif havadır. Ayaklarımız yere sağlam basıyor. Her maça final havasında çıkıyoruz. İlk yarının tamamlanmasına 4 maç kaldı. Hedefimiz bu 4 maçı da kazanıp kulüp tarihinde ilk kez sezonun ilk yarısını lider tamamlamak ve devamında da sezon sonunda şehrimizin özlediği şampiyonluğu kazandırmaktır ve Antalya Kemerspor galibiyetini tüm Diyarbakır camiasına ve tüm Taraftarlarımıza armağan ediyoruz. O sene bu sene inşallah.
dedi.
( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.