Hava Durumu Nasıl Olacak?

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı, sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin edilmekte. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması ve mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmekte. Rüzgârların güneyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edilmekte.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.