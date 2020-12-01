Busabah Malatya Busabah Malatya
01 Ara 2020 - 12:00- Yaşam G: 01 Ara 2020 - 12:09

Hava Durumu Nasıl Olacak?

Malatya ve bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadiseleri görülecek.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı, sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin edilmekte. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması ve mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmekte. Rüzgârların güneyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edilmekte.” 

# malatya, hava durumu, hava durumu malatya, mevsim, rüzgar, yağmur, kar, kış, Önemli

01 Ara 2020 - 12:00 Malatya- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
“Alt Yapısı, Suyu, Asfaltı Olmayan Yer Kalmayacak” mask
“Alt Yapısı, Suyu, Asfaltı Olmayan Yer Kalmayacak”
“Koronavirüs Hekimhan’da Kontrol Altında” mask
“Koronavirüs Hekimhan’da Kontrol Altında”
AKİF ÇELİK VEFAT ETTİ mask
AKİF ÇELİK VEFAT ETTİ
Şahnahan Deresi'nin Çehresi Değişiyor mask
Şahnahan Deresi'nin Çehresi Değişiyor
Çöpe Attığı Bileziklerini Arıyor mask
Çöpe Attığı Bileziklerini Arıyor
Pütürgeliler Evlerine Giremiyorlar mask
Pütürgeliler Evlerine Giremiyorlar
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
2024'te Üretime Başlayacak mask
2024'te Üretime Başlayacak
Bakan Koca’dan Malatya’ya Uyarı mask
Bakan Koca’dan Malatya’ya Uyarı
Deprem Hakkında Açıklama Geldi mask
Deprem Hakkında Açıklama Geldi
LİSANSLI SPORCULARA MUAFİYET! mask
LİSANSLI SPORCULARA MUAFİYET!
Uyuşturucuya Bir Darbe Daha! mask
Uyuşturucuya Bir Darbe Daha!
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’ndan Önemli Karar mask
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’ndan Önemli Karar

GALERİ

Esnafı Hem Pandemi Hem De Vergiler Vuruyor mask
Esnafı Hem Pandemi Hem De Vergiler Vuruyor
Kısıtlama Malatya’yı Sessizliğe Bürüdü mask
Kısıtlama Malatya’yı Sessizliğe Bürüdü
"Geleceğe En Büyük Yatırım Yapıyoruz” mask
"Geleceğe En Büyük Yatırım Yapıyoruz”
Askıda Ekmek Projesi Yaygınlaşıyor mask
Askıda Ekmek Projesi Yaygınlaşıyor
4,7’lik depreme canlı yayında yakalandılar mask
4,7’lik depreme canlı yayında yakalandılar
“Fiziksel Ve Psikolojik Şiddet Devam Ediyor” mask
“Fiziksel Ve Psikolojik Şiddet Devam Ediyor”
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL