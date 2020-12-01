Hava Durumu Nasıl Olacak?

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı, sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin edilmekte. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması ve mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmekte. Rüzgârların güneyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edilmekte.”