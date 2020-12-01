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01 Ara 2020 - 11:30- Ekonomi G: 01 Ara 2020 - 11:33

Çeyrek Altın Ne Kadar Oldu?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 459 bin 90 lira oldu.
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Kapalıçarşı'da 459,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 459,90 liradan, 3 bin 31 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 52 liradan, 419,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 423,50 liradan, 2 bin 962 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 982 liradan, bin 481 liradan alınan Yarım Ziynet bin 491 liradan ve 740 liradan alınan Çeyrek Ziynet 745 liradan satıldı.

( İHA)

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01 Ara 2020 - 11:30 Malatya- Ekonomi

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