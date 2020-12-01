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01 Ara 2020 - 11:00- Spor G: 01 Ara 2020 - 11:02

BÜYÜKŞEHİR LİDERE BOYUN EĞDİ!

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig’i B Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı lider Cizre Belediyespor ile karşılaştığı kritik mücadeleyi 3-0 kayıp etti. Ligde iki maçı eksik bulunan Malatya ekibi aldığı mağlubiyetle şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.

Ömer Ali Delibaş
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Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı, Voleybol 1. Ligi B Grubu 8.hafta maçında Cizre Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Şırnak Cizre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda oynanan müsabakada turuncu yeşilliler rakibine 3-0 mağlup oldu. Ligde şampiyonluk parolasıyla mücadele veren iki takımın karşılaştığı müsabakayı Şırnak temsilcisi 25-16, 25-21 ve 25-22 setlerle kazandı. İki maçı koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı aldığı mağlubiyetle 12 puanda kalırken, Cizre Belediyespor ise puanını 20’ye yükselterek avantaj elde etti. Malatya ekibi 6.haftanın erteleme maçında Gümüşhane ekibi Ünsal Group Şiran Akademi ile 2 Aralık’ta deplasmanda karşı karşıya gelecek. Müsabaka 2 Aralık Çarşamba günü 13.00’da Gümüşhane Şiran Spor Salonu’nda oynanacak. Büyükşehir Belediyesi ligin 9.haftasında ise Malatya’da 6 Aralık Pazar günü saat 14.00’de Yeni Kızıltepe Spor ile karşılaşacak. Mücadele pandemi önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacak.

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01 Ara 2020 - 11:00 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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