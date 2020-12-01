Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı, Voleybol 1. Ligi B Grubu 8.hafta maçında Cizre Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Şırnak Cizre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda oynanan müsabakada turuncu yeşilliler rakibine 3-0 mağlup oldu. Ligde şampiyonluk parolasıyla mücadele veren iki takımın karşılaştığı müsabakayı Şırnak temsilcisi 25-16, 25-21 ve 25-22 setlerle kazandı. İki maçı koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı aldığı mağlubiyetle 12 puanda kalırken, Cizre Belediyespor ise puanını 20’ye yükselterek avantaj elde etti. Malatya ekibi 6.haftanın erteleme maçında Gümüşhane ekibi Ünsal Group Şiran Akademi ile 2 Aralık’ta deplasmanda karşı karşıya gelecek. Müsabaka 2 Aralık Çarşamba günü 13.00’da Gümüşhane Şiran Spor Salonu’nda oynanacak. Büyükşehir Belediyesi ligin 9.haftasında ise Malatya’da 6 Aralık Pazar günü saat 14.00’de Yeni Kızıltepe Spor ile karşılaşacak. Mücadele pandemi önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacak.
01 Ara 2020 - 11:00- Spor Güncelleme: 01 Ara 2020 - 11:02
BÜYÜKŞEHİR LİDERE BOYUN EĞDİ!
Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig’i B Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı lider Cizre Belediyespor ile karşılaştığı kritik mücadeleyi 3-0 kayıp etti. Ligde iki maçı eksik bulunan Malatya ekibi aldığı mağlubiyetle şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.