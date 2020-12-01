Kuzey çevreyolu ve hızlı tren projelerini gündemine alan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, hükümetin Malatyalıları ciddiye almadığını iddia etti. 20-25 yıldır Kuzey Çevreyolunun konuşulduğunu ve hala çevreyolunun yapılacağının söylendiğini belirten Ağbaba, hızlı trenle alakalı konuşarak,

Yapılan etütte hala projenin yüzde 40’ı tamamlanabilmiş değil. Ben Malatyalılara hızlı trenle ilgili yeni bir müjde vereyim, hedef 2071. Bu hızla giderse ancak 2071’de Malatya hızlı trenle buluşur.

dedi.

Uzun zamandan bu yana Malatya’nın gündemini meşgul eden Kuzey Çevreyolu ve hızlı tren projesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın da gündemindeydi. Verilen vaatlerin yerine getirilmediğini öne süren ve BUSABAH gazetesine değerlendirmeler yapan Milletvekili Ağbaba, önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya’ya İl Kongresi’ne gelmesinde çevreyoluyla ilgili vaatlerde bulunduğunu hatırlatan Milletvekili Ağbaba, Malatyalıların da bu vaatler için Cumhurbaşkanını alkışladığını dile getirdi.

“MALATYALILAR TIPIŞ TIPIŞ OY VERİYORLAR”

Hükümetin Malatyalıları ciddiye almadığını iddia eden Milletvekili Ağbaba,

Malatyalılar alkışladı, Malatyalıların elleri dert görmesin. Vaatlerde, ‘Kuzey Çevreyoluna Cumhurbaşkanımız ekstra ödenek verdi’ deniyor. Nerede? Kuzey Çevreyolu kaç yıldır yapılacak? Bunu biraz da Malatyalılar hak ediyor. Malatyalılar Kuzey Çevreyolunun olmamasını hak ediyor. 20-25 yıldır Kuzey Çevreyolu konuşuluyor. Kaç milletvekili geldi geçti, kaç iktidar geldi geçti hala ‘Kuzey Çevreyolu yapılacak’ deniliyor. Oy verme! Çünkü hükümet Malatyalıları ciddiye almıyor. Hükümet, ‘Yapsam da oy veriyorlar, yapmasam da oy veriyorlar’ diyor. Çevreyolu yapsam da Malatyalılar tıpış tıpış oy veriyorlar, yapmasam da oy veriyorlar.

diye konuştu.

“MALATYA BUNU HAK ETMİYOR”

Hızlı trenle ilgili de konuşan Milletvekili Ağbaba, şunları kaydetti:

Yanlış hatırlamıyorsam 2004 yılında Doğanşehir Kapıkaya’da bir demiryolunun bulunduğu tünel çökmüştü. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım geldi, müjdeler verdi. ‘Malatya’ya hızlı tren getireceğim’ dedi. Ardından bizim milletvekilleri dedi mi, dedi. Her seçim öncesinde ‘müjdeler olsun Malatyalılar’ dediler mi, dediler. ‘2017, 2018, 2019, 2020, 2021 en son 2023’te hızlı treni Malatya’yla buluşturuyoruz’ dediler. Baktık ki, yapılan etütte hala projenin yüzde 40’ı tamamlanabilmiş değil. Öyleyse 2023 değil, ben Malatyalılara hızlı trenle ilgili yeni bir müjde vereyim, hedef 2071. Bu hızla giderse ancak 2071’de Malatya hızlı trenle buluşur. Bu Malatya için bir lütuf değil. Çünkü iktidar milletvekilleri Malatya’nın halkı yapılsa da oy veriyor, yapılmasa da oy veriyor. Bakın Malatya-Ankara arasına bir tünel açtılar, Kürecik’teki kapanıyor. Kimse hesap sormuyor. ‘Sen bu tüneli dün yaptın niye kapatılıyor?’ diye kimse sormuyor. Devletin parasıyla, olanaklarıyla bir tünel yapıyorsunuz, ama bu tüneli kullanmadan bu tünel geri çöküyor. Yazıktır, günahtır. Malatya bunu hak etmiyor.