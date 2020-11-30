30 Kas 2020 - 21:21- Yaşam

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Tedbirleri Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ”Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Bu kısıtlama hafta sonları cuma akşamı 21’den pazartesi sabahı saat 05’e kadar kesintisiz devam edecektir. Yani cumartesi, pazar artık evlerimizdeyiz” dedi.