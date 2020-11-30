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30 Kas 2020 - 20:56- Asayiş G: 30 Kas 2020 - 21:07

Silahla başından vurulan genç yaşam mücadelesini kaybetti

Malatya'da silahla başından vurulan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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Edinilen bilgilere göre, 18 Kasım tarihinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Şeyh Bayram Mahallesi'nde A.B.B. tarafından tabanca ile başından vurulan ve ağır yaralanan 18 yaşındaki Murathan Kababıyık hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın şüphelisi polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavi gören Murathan Kababıyık, 12 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti. Gencin cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Otopsinin ardından ailesine teslim edilecek gencin cenazesinin Akçadağ Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

( İHA)

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30 Kas 2020 - 20:56 - Asayiş

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