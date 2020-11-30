“Malatya’da 6 Bin 81 Deprem Konutu İnşa Ediliyor”

Milletvekili Çalık, 24 Ocak’ta merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde etkilenen Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Kamıştaş, Düzyol ve Çolaklı mahallelerinde depremzedeler için yapımı devam eden konutlarda incelemelerde bulundu.

AĞIR HASARLI 2 BİN 205 BİNA YIKILDI

Depremzedelerin sorun ve taleplerini dinleyen Çalık burada yaptığı açıklamada, Malatya'da ağır hasarlı ve acil yıkılması gereken 7 bin 480 binadan bugüne kadar 2 bin 205'inin yıkıldığını ve yıkımların sürdüğünü söyledi. Malatya genelinde kesin hasarla incelenen toplam bina sayısının 68 bin 504 olduğunu belirten Çalık,

Malatyamızın 5 ilçesinde toplam kesin hasarlı bağımsız bölüm sayısı 234 bin 168, itiraz sonucunda incelenen bina sayısı 4 bin 304, itiraz sonucunda incelenen bağımsız bölüm sayısı 11 bin 164'dür.

ifadesini kullandı.

“YAPIMI TAMAMLANAN DEPREM KONUTLARI TESLİM EDİLİYOR”

Depremden bir ay sonra TOKİ tarafından Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi Gelincik Tepesi'nde 678 konutu kapsayan 1. bölge ile Pütürge ilçesinde 208 konutun yapımının hemen başlatıldığını daha sonra Gelincik Tepesi'nde 553 konutu kapsayan 2. bölge ile Kale ilçesinde 309 konutun inşaasına geçildiğini, başka yerlerde de konut yapımlarının sürdüğünü dile getiren Çalık,

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un koordinesinde ilimizde bin 555 tanesi köy evi olmak üzere toplam 6 bin 81 deprem konutunun inşaat çalışmaları sürüyor. Yapımı tamamlananlar teslim ediliyor. Bir taraftan okul, sosyal donatı alanları, çevre düzenlemesi ve çocuk oyun gurupları da yapılmış olacak.

dedi.

“MALİYETİNİN YÜZDE 40 ALTINA VERİLİYOR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya'daki deprem konutları için maliyetinden yüzde 40 indirim yaptığını hatırlatan Milletvekili Çalık,

Sayın Cumhurbaşkanımız vatandaşlarımızın uygun şartlarda ödeyebilmesi adına konut fiyatlarında yüzde 40 indirim yaptı. Bu müjdeyi vatandaşımızla paylaştılar. Bu çerçevede 2 yıl ödemesiz, 18 yıl sıfır faizle AFAD'dan hak sahibi olan vatandaşlarımız ödemelerini yapıyor olacaklar. Artık depreme dayanıklı, konforlu konutlarda yaşıyor olacaklar” diye konuştu. Çalık, 27 Kasım’da Pütürge merkezli 4,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin ilçe kaymakamı, belediye başkanı ve muhtarlarla görüştüklerini, herhangi bir mal ve can kaybının olmadığını sözlerine ekledi.

(Bülten)