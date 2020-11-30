30 Kas 2020 - 16:30- Yaşam

“Alt Yapısı, Suyu, Asfaltı Olmayan Yer Kalmayacak”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Pütürge ilçesi Uzuntaş ve Tepehan mahallelerinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Gürkan, “Alt yapısı, suyu, asfaltı olmayan yer kalmayacak” dedi.