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30 Kas 2020 - 17:00- Ekonomi

İkinci El Araçta Fiyat Yüksek, Alan Yok

İkinci el oto pazarında araç sahipleri yüksek fiyat isterken, alıcılar ise ikinci el araç piyasasının tavan yaptığı günlerde araç almaktan kaçınıyor.
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İkinci el araba fiyatlarının deyim yerindeyse "uçtuğu" son günlerde arabalarını pazara çeken satıcılar umduğunu bulamadı. Artan vaka sayıları ve kısıtlamalar araba pazarına da yansıdı. Yüksek fiyatlardan dolayı pazara gelen çoğu kişi eve eli boş döndü.

Aracını satmak için pazara gelen Cumali Ülgün, fiyatların yüksekliğini pandemiye ve araç alıp satanlara bağladı. Araç satıcısı Gökhan Söğütoğlu ise, "Benim arabam daha çok eder kısır döngüsü" olduğu için yüksek olduğunu söyledi. Söğütoğlu,

Biraz pazarı dolaştım, geçen seneye göre fiyatlar biraz yüksek. Sürekli insanlar bakıyorlar, fiyatlar yükseldi diye kendi aracının fiyatını da yükseltiyor. Mesela bir satıcı burada fiyatını 30 bin lira diye yazarsa diğer satıcı görüyor bunu ve benimki daha fazla eder diye daha fazla fiyat yazıyor. Böyle böyle döngü devam ediyor, fiyatlar sürekli yükseliyor. Satılmayacak araba yok, normal fiyatlar yazılırsa hepsi satılır.

dedi.

"DİĞER ARAÇLARA BAKTIĞIMIZDA DAHA UYGUN BİR FİYAT YAZDIM"

Bir başka satıcı Serdar Açıkel, herkesin fazla fiyat yazdığını, bu durumu değiştirmek için aracına ederinin daha altında bir fiyat yazdığını dile getirdi. Açıkel,

32 bin 500 TL fiyat yazdım, diğerlerine bakarak daha uygun bir fiyat bence. Pazarı gezdik dolaştık çok uçuk fiyatlarla karşılaştık. Satıcılar çok eski araçlara bile 35-40 bin lira fiyat yazmışlar. Yürüyenine, fenni muayenesine, şanzımanına bakarak bu fiyatı yazdım. Bence bu fiyatı hak ediyor, daha az bile dedik bence aracın fiyatına

diye konuştu.

( İHA)

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30 Kas 2020 - 17:00 Malatya- Ekonomi

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