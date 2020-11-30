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30 Kas 2020 - 16:00- Asayiş

Kilit Kırma Uzmanı 2 Hırsız Tutuklandı

Malatya’da 6 evden kapı göbek kilidini kırmak suretiyle hırsızlık yapan 2 zanlı yakalandıktan sonra tutuklandı.
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Edinilen bilgiye göre, Malatya’da 6 farklı ikamette meydana gelen kapı göbek kilidini kırmak suretiyle ikametten hırsızlık olayları ile ilgili çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada olayları gerçekleştiren şüpheli 2 şahsın eşkali tespit edildi. Şahısların Diyarbakır’dan hırsızlık amaçlı geldikleri anlaşıldı. Hırsızların Diyarbakır’a dönebilecekleri değerlendirilerek gerekli tedbirler alındı. Diyarbakır yol güzergâhta durdurulan bir minibüste 2 zanlı yakalandı. Çalınan malzemeler şüphelilerin oturdukları yolcu koltuklarının arasında bulundu. Şüpheli M. A. ve M. Ç. gözaltına alınırken, şahıslar çıkarıldığı mahkemece 6 dosyadan ayrı ayrı tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Tutuklanan hırsızların karıştıkları olaylar ise şöyle açıklandı:

"Müşteki B.S. ye ait Öz Alper Mahallesinde bulunan adreste 2 adet tablet, 1 adet cep telefonu, bakım seti, 3 adet kol saati ve muhtelif takılardan yüzük ve bileziğin çalınması olayı, müşteki M.K. ye ait Zaviye Mahallesinde bulunan adreste 2 adet gümüş yüzük, 1 adet cep telefonu ve 1 adet kolye ucunun çalınması olayı, müşteki G.Ş.ye ait Hacı Abdi Mahallesi'nde bulunan adreste 1 adet cep telefonu ve 200 TL çalınması olayı, müşteki H.U.'ya ait Şeyh Bayram Mahallesinde bulunan adreste 1 adet cep telefonun çalınması olayı, müşteki A.T.A.'ya ait Öz Alper Mahallesi'nde meydana gelen evden hırsızlığa teşebbüs-mala zarar verme olayı (3 bin TL maddi zarar); müşteki M. K.’ya ait Zaviye Mahallesi'nde meydana gelen evden hırsızlığa teşebbüs-mala zarar verme olayı (500 TL maddi zarar).”

Öte yandan İlyas Mahallesi'nde çalınan çapa motoru Hidayet Mahallesi'nde terk vaziyette bulundu. Çapa motoru müştekisine teslim edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara başlanıldı. ( İHA)

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30 Kas 2020 - 16:00 Malatya- Asayiş

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