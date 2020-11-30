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30 Kas 2020 - 13:00- Spor

Deplasman Fobisi Sürdü!

Süper Lig'in 10.haftasında deplasmanda Gaziantep ile karşılaşan Yeni Malatyaspor 1 puanı son saniyelerde aldı.

Ömer Ali Delibaş
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Süper Lig'in 10.haftasında deplasmanda Gaziantep ile karşılaşan Yeni Malatyaspor 1 puanı son saniyelerde aldı. Sahaya yine ilginç oyucu dizilimi ile çıkan Kaplanlar karşılaşmanın büyük bölümünü bir kişi fazla oynamasına rağmen rakibine dişini geçiremedi. Deplasman galibiyetine hasret kalan Sarı kırmızılılar Adem Büyük ve Jetmir Topalli'nin kaydettiği gollerle Antep'ten 2-2 berabere ayrıldı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yeni Malatyaspor ligin 10.haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Haftalardır kadro istikrarına kavuşamayan her maça farklı oyuncu dizilişi ve strateji ile çıkan Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK karşısında yine beklenen performansı ortaya koyamadı. Eksik kalan ve kötü oynayan rakibinden 1 puanı son saniyelerde kapan sarı kırmızılılar gelecek haftalar için umut vermeyerek taraftarının sabrını bu maçta da zorladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

19. dakikada Oğuz Ceylan'ın kafa ile ceza sahası içerine gönderdiği topu Mirallas kafa ile tamamlayarak takımını öne geçirdi. 1-0

22. dakikada Yeni Malatyaspor'da Hafez'in kullandığı tehlikeli köşe vuruşunu ön direkte Oğuz Ceylan uzaklaştırdı.

27. dakikada bir anda  Malatya kalecisi Abdulsamed ile karşı karşıya kalan Mirallas'ın vuruşunda Abdulsamed gole izin vermedi.

35. dakikada Yeni Malatya'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Kubilay kafayı vurdu, kaleci Günay topu kurtardı. 19. dakikada Oğuz Ceylan'ın kafa ile ceza sahası içerine gönderdiği topu Mirallas kafa ile tamamlayarak takımını öne geçirdi. 1-0

22. dakikada Yeni Malatyaspor'da Hafez'in kullandığı tehlikeli köşe vuruşunu ön direkte Oğuz Ceylan uzaklaştırdı.

27. dakikada bir anda Malatya kalecisi Abdulsamed ile karşı karşıya kalan Mirallas'ın vuruşunda Abdulsamed gole izin vermedi.

35. dakikada Yeni Malatya'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Kubilay kafayı vurdu, kaleci Günay topu kurtardı.

48. dakikada Oğuz Ceylan yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

49. dakikada Yeni Malatyaspor'un atağında kalecinin önde olduğunu gören Adem'in aşırtma vuruşu direğe çarpıp ağlara gitti. 1-1

61. dakikada Umut Bulut'un ceza sahası dışından tehlikeli ve sert şutunu kaleci Günay kornere çeldi.

72. dakikada Kerim Hafez'in ceza sahası içerisinden çektiği sert şut üstten auta gitti.

74. dakikada kullanılan serbest vuruşta Djilobodji'nin kafayla indirdiği topa dokunarak filelere gönderen Kana-Bıyık ev sahibini takımını bir kez daha öne geçirdi. 2-1

90+4 dakikada Hafez'in sol kanattan yaptığı ortaya Semih kafayı vurdu, ardından seken topu Topalli tamamlayarak skoru eşitledi. 2-248. dakikada Oğuz Ceylan yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

49. dakikada Yeni Malatyaspor'un atağında kalecinin önde olduğunu gören Adem'in aşırtma vuruşu direğe çarpıp ağlara gitti. 1-1

61. dakikada Umut Bulut'un ceza sahası dışından tehlikeli ve sert şutunu kaleci Günay kornere çeldi.

72. dakikada Kerim Hafez'in ceza sahası içerisinden çektiği sert şut üstten auta gitti.

74. dakikada kullanılan serbest vuruşta Djilobodji'nin kafayla indirdiği topa dokunarak filelere gönderen Kana-Bıyık ev sahibini takımını bir kez daha öne geçirdi. 2-1

90+4 dakikada Hafez'in sol kanattan yaptığı ortaya Semih kafayı vurdu, ardından seken topu Topalli tamamlayarak skoru eşitledi. 2-2

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30 Kas 2020 - 13:00 - Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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