Doğu Anadolu fay hattının geçtiği Malatya’nın Pütürge ilçesinde 27 Kasım günü saat 11,27’de 4,7 şiddetindeki deprem meydana gelmişti. Deprem sonrasında ölen ve yaralanan olmazken, bazı evlerde çatlaklar oluştuğu görülmüştü. Depremin üzerinden 24 saat geçerken, bu sürede AFAD verilerine göre 3,1 şiddeti ile 1,1 şiddeti arasında 43 artçı deprem daha yaşandı.
Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak 2020’de 6,8 şiddetindeki depremden büyük oranda etkilenen Malatya’da 4 kişi hayatını kaybetmiş, birçok ev de hasar görmüştü.
( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.