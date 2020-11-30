TORBACILARA NEFES ALDIRILMIYOR

Malatya’da torbacı olarak tabir edilen ve sokaklarda uyuşturucu madde satan şahıslara yönelik yapılan şafak operasyonunda gözaltına alınan 15 kişiden 14’ü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik şafak Operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda toplamda 15 şahıs gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan 14'ü tutuklanırken, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gözaltına alınan şahısların üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada, bin 316 adet yeşil reçeteye tabi hap, 50 gr metamfetamin, 45 gr toz esrar, 13 gr kubar esrar ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.
( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.