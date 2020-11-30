Busabah Malatya Busabah Malatya
30 Kas 2020 - 10:30- Asayiş G: 30 Kas 2020 - 10:32

TORBACILARA NEFES ALDIRILMIYOR

Malatya’da torbacı olarak tabir edilen ve sokaklarda uyuşturucu madde satan şahıslara yönelik yapılan şafak operasyonunda gözaltına alınan 15 kişiden 14’ü tutuklandı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Malatya’da torbacı olarak tabir edilen ve sokaklarda uyuşturucu madde satan şahıslara yönelik yapılan şafak operasyonunda gözaltına alınan 15 kişiden 14’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik şafak Operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda toplamda 15 şahıs gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan 14'ü tutuklanırken, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan şahısların üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada, bin 316 adet yeşil reçeteye tabi hap, 50 gr metamfetamin, 45 gr toz esrar, 13 gr kubar esrar ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

( İHA)

# malatya, Torbacı, uyuşturucu çeşitleri, operasyon, Metanfetamin, uyuşturucu madde, mücadele, İHA, emniyet müdürlüğü, uyuşturucu, metamfetamin

30 Kas 2020 - 10:30 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Kaçakçılık Operasyonu mask
Kaçakçılık Operasyonu
İnşaat İskelesinden Düştü mask
İnşaat İskelesinden Düştü
Yine Koca Vahşeti! mask
Yine Koca Vahşeti!
Uyuşturucuya Bir Darbe Daha! mask
Uyuşturucuya Bir Darbe Daha!
POLİS SUÇA GEÇİT VERMİYOR mask
POLİS SUÇA GEÇİT VERMİYOR
Mazot Çalındı mask
Mazot Çalındı
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
POLİS SUÇA GEÇİT VERMİYOR mask
POLİS SUÇA GEÇİT VERMİYOR
2024'te Üretime Başlayacak mask
2024'te Üretime Başlayacak
Bakan Koca’dan Malatya’ya Uyarı mask
Bakan Koca’dan Malatya’ya Uyarı
Deprem Hakkında Açıklama Geldi mask
Deprem Hakkında Açıklama Geldi
Gece Kartalları Uyuşturuculara Göz Açtırmıyor mask
Gece Kartalları Uyuşturuculara Göz Açtırmıyor
Uyuşturucuya Bir Darbe Daha! mask
Uyuşturucuya Bir Darbe Daha!

GALERİ

Kısıtlama Malatya’yı Sessizliğe Bürüdü mask
Kısıtlama Malatya’yı Sessizliğe Bürüdü
"Geleceğe En Büyük Yatırım Yapıyoruz” mask
"Geleceğe En Büyük Yatırım Yapıyoruz”
Askıda Ekmek Projesi Yaygınlaşıyor mask
Askıda Ekmek Projesi Yaygınlaşıyor
4,7’lik depreme canlı yayında yakalandılar mask
4,7’lik depreme canlı yayında yakalandılar
“Fiziksel Ve Psikolojik Şiddet Devam Ediyor” mask
“Fiziksel Ve Psikolojik Şiddet Devam Ediyor”
“ŞİDDETE KARŞI DUYARLI OLALIM” mask
“ŞİDDETE KARŞI DUYARLI OLALIM”
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL