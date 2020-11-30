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30 Kas 2020 - 10:00- Yaşam

AKİF ÇELİK VEFAT ETTİ

Malatya basının emektar isimlerinden Anadolu Spor Medyası ve Yazarları Derneği Başkanı Akif Çelik hayatını kaybetti.

Ömer Ali Delibaş
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Uzun süredir yakalandığı koronavirüse karşı Turgut Özal Tıp Merkezi Covid-19 yoğun bakım servisinde tedavi gören Çelik’in cenazesi 30 Kasım Pazartesi (bugün) saat 10:30’da Şehir Mezarlığı’nda defnedilecek. Merhuma Busabah Gazetesi ailesi olarak Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

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30 Kas 2020 - 10:00 - Yaşam

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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