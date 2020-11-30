Uzun süredir yakalandığı koronavirüse karşı Turgut Özal Tıp Merkezi Covid-19 yoğun bakım servisinde tedavi gören Çelik’in cenazesi 30 Kasım Pazartesi (bugün) saat 10:30’da Şehir Mezarlığı’nda defnedilecek. Merhuma Busabah Gazetesi ailesi olarak Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
30 Kas 2020 - 10:00- Yaşam
AKİF ÇELİK VEFAT ETTİ
Malatya basının emektar isimlerinden Anadolu Spor Medyası ve Yazarları Derneği Başkanı Akif Çelik hayatını kaybetti.
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30 Kas 2020 - 10:00 - Yaşam Yazdır
Muhabir Ömer Ali Delibaş
Malatya Markaları
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.