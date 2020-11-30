EVDE KAL MALATYA!

Malatya’da vatandaş kurala uymuyor, kırmızı bölge yeniden artmaya başladı. Malatya’da, Koronavirüs (Covid-19) tablosu ağırlaşıyor. ‘Hayat Eve Sığar’ uygulamasına da yansıyan verilere göre, Malatya’da risk haritasının rengi tekrar kırmızıya döndü. Buna rağmen toplum taşımalarda tıklım tıklım yolcu alınması da hayrete düşürüyor. Çünkü korona en çok kapalı ortamlarda bulaşıyor. MOTAŞ’A ait otobüsler ve bazı minibüs şoförleri aldıkları fazla yolcularla dikkat çekiyor.

Malatya’da vaka sayısında hızlı ve yüksek bir artış görülüyor. Malatya’nın birçok bölgesinde de risk haritasının rengi kırmızıya döndü. Kentteki vaka artışı Sağlık Bakanlığı’nın ‘Hayat Eve Sığar’ uygulamasına da yansıdı. Malatya haritasına baktığımızda Malatya ‘yüksek risk’i temsil eden kırmızı renk yoğunluğu ile dikkat çekiyor. Malatya’da vatandaşları kurallara uymamasından kırmızı bölgenin yaygınlaştığı kaydedildi.

“YOLCU SAYISINA DİKKAT ETMEYEN ŞOFÖRLERE VATANDAŞLAR TEPKİLİ”

Malatya’da Koronavirüs salgını giderek artarken, yetkililerin uyarışlarına aldırmayan bazı minibüs şoförleri adeta Koronavirüs’le halkı dans ettiriyor. Üste üste yolcu alan ve yolcu sayısına dikkat etmeyen şoförlere vatandaşlar tepki gösterirken, bu durum minibüs ve otobüslerin ne kadar denetlendiği sorusunu da akıllara getirdi.

Koronavirüs Malatya’da giderek yaygınlaşırken, bu süreçte Koronavirüs’e inat, yolcusu sayısına dikkat etmeyen ve yolcu üstüne yolcu alan bazı minibüs şoförleri halkın sağlığıyla resmen oynuyor. 2,5 TL için yetkililerin uyarılarına aldırış etmeyen, konulan kurallara uymayan bu şoförlerin ne zaman kurallara ve uyarılara uyacağı merak konusu olurken, bu durum minibüs ve otobüslerin ne kadar denetlendiği sorusunu da akıllara getirdi.

YOĞUN BAKIMDA YATAN HASTA SAYISI ORANININ YÜZDE 70’LERDE

Koronavirüs vakalarının arttığı bu günlerde Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, vaka sayısının her hafta yüzde 5, yüzde 10 oranında artığını kaydetti. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı oranının yüzde 70’lerde olduğunu dile getiren ve insanları 3 altın kurala uymaları yönünde uyarılarda bulunan Prof. Dr. Bentli,

Koronavirüs hastalığına yakalanan vatandaşlarımızın mutlaka filyasyon ekibinin getirdiği veya hastanelerde verilen ilaçları düzenli bir şekilde kullanmalarını öneriyoruz.

dedi.

VAKLAR YÜZDE 5-10 ARTTI

Vaka sayılarındaki artışın devam ettiğine dikkat çeken Prof. Dr. Bentli, vaka sayısının her hafta yüzde 5, yüzde 10 oranında artığını söyledi.

Öksürüğü, ateşi veya burun akıntısı, aksırığı olan insanların mutlaka test yaptırması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Bentli,

Öte yandan malumunuz olduğu üzere mevsim grip mevsimi. Bu arada solunum sistemi semptomu olan, mesela öksürüğü, ateşi veya burun akıntısı, aksırığı olan insanlar ‘Bu normal griptir’ deyip, hastaneye gitmemezlik yapmasınlar. Mutlaka sürüntü aldırıp, korona olup olmadıklarını görmek lazım, yoksa insanlarımız bu tür durumlarda rahat hareket ediyorlar. Sanki influenza gibi hareket ederlerse, bunun da Korona olma ihtimali yüksek oldu, çünkü şu anda semptomları birbirine benzeyen 2 hastalık. İnsanlarımızın mutlaka testlerini yaptırıp eğer Koronaysa ona yönelik tedavi ve önlemlerini almaları gerekiyor. Bu konuda vatandaşlarımızdan ricamız mümkün olduğu kadar semptomları olan herkesin testlerini yaptırması yönünde

şeklinde konuştu.