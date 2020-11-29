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29 Kas 2020 - 22:58- Spor G: 29 Kas 2020 - 23:05

Kaleci Abdulsamed'ten Kötü Haber

Yeni Malatyaspor’da kaleci Abdulsamed Damlu'nun, Gaziantep maçında yüzüne aldığı darbe sonucunda elmacık kemiğinde kırık tespit edildi.
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Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Gaziantep FK maçında yüzüne darbe alan kaleci Abdulsamed Damlu’nun yapılan Tomografi tetkikinde sol elmacık kemiğinde kırık tespit edildiği belirtildi.
Tedavisi süren Kaleci Abdulsamed'in yapılacak özel maske ile çalışmalara devam edebileceği açıklandı.

( İHA)

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29 Kas 2020 - 22:58 Malatya- Spor

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