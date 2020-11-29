29 Kas 2020 - 17:50- Spor

Yeni Malatyaspor Taraftarlarından Başkan Gürkan’a Ziyaret

1966 Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Enes Sekman ve dernek üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ederek bir süre görüştüler.