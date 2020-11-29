Busabah Malatya Busabah Malatya
29 Kas 2020 - 17:50- Spor G: 29 Kas 2020 - 17:54

Yeni Malatyaspor Taraftarlarından Başkan Gürkan’a Ziyaret

1966 Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Enes Sekman ve dernek üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ederek bir süre görüştüler.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Taraftarların coşkusu, sevinci ve heyecanının kendilerini de heyecanlandırdığını belirten Başkan Gürkan,

Gençlerimiz Malatya’mızın geleceğidir. Gençlerimiz ne kadar güzel yetişirse; istikbalimiz o kadar teminat altında olur. Yeni Malatyaspor geçtiğimiz sezonda sıkıntılı bir süreç yaşadı. İnşallah temennimiz ve dileğimiz odur ki bu sezon aynı sıkıntıların yaşanmaması. Yeni Malatyaspor bizim ortak paydamızdır. Onların sevinci bizim sevincimiz, üzüntüleri üzüntümüzdür. Gençlerimizin de Yeni Malatyaspor maçlarında, Malatyasporumuzu sahada veya saha dışında güçlü bir şekilde desteklemelerini diliyorum. İnşallah bu dönem Malatyasporumuz için daha iyi bir dönem olacaktır. 1966 Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı, yönetimi ve taraftarlarının ziyareti bizleri memnun etti. Taraftarlarımızın bu ziyaretine canı gönülden teşekkür ediyorum. Gençlerimizin her konuda, her platformda yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Daha güçlü yarınlara, daha güvenli yarınlara el ele vererek Malatya’mızı mazisine layık istikbale hazırlayacağız.

dedi.
Ziyaretin ardından 1966 Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Enes Sekman Başkan Gürkan’a 44 numaralı Malatyaspor forması hediye etti.

# yeni malatyaspor, 1966 Malatyaspor Taraftarlar Derneği, Enes Sekman, malatya büyükşehir belediyesi, selahattin gürkan, malatya, Başkan, Başkanı

29 Kas 2020 - 17:50 Malatya- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Yılmaz Hocadan Kötü Haber! mask
Yılmaz Hocadan Kötü Haber!
LİSANSLI SPORCULARA MUAFİYET! mask
LİSANSLI SPORCULARA MUAFİYET!
“Rüzgarın Oğlu” Sakatlandı! mask
“Rüzgarın Oğlu” Sakatlandı!
Eskrimde Türkiye Üçüncüsü Oldu mask
Eskrimde Türkiye Üçüncüsü Oldu
Kupada Yola Devam! mask
Kupada Yola Devam!
Yeşilyurt Yine PFDK’lık! mask
Yeşilyurt Yine PFDK’lık!
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
POLİS SUÇA GEÇİT VERMİYOR mask
POLİS SUÇA GEÇİT VERMİYOR
2024'te Üretime Başlayacak mask
2024'te Üretime Başlayacak
Bakan Koca’dan Malatya’ya Uyarı mask
Bakan Koca’dan Malatya’ya Uyarı
Deprem Hakkında Açıklama Geldi mask
Deprem Hakkında Açıklama Geldi
Bin 570 Farklı Numaradan Rahatsız Edildi mask
Bin 570 Farklı Numaradan Rahatsız Edildi
Mazot Çalındı mask
Mazot Çalındı

GALERİ

Kısıtlama Malatya’yı Sessizliğe Bürüdü mask
Kısıtlama Malatya’yı Sessizliğe Bürüdü
"Geleceğe En Büyük Yatırım Yapıyoruz” mask
"Geleceğe En Büyük Yatırım Yapıyoruz”
Askıda Ekmek Projesi Yaygınlaşıyor mask
Askıda Ekmek Projesi Yaygınlaşıyor
4,7’lik depreme canlı yayında yakalandılar mask
4,7’lik depreme canlı yayında yakalandılar
“Fiziksel Ve Psikolojik Şiddet Devam Ediyor” mask
“Fiziksel Ve Psikolojik Şiddet Devam Ediyor”
“ŞİDDETE KARŞI DUYARLI OLALIM” mask
“ŞİDDETE KARŞI DUYARLI OLALIM”
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL