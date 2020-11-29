Yasak Dinlemeyip Sokağa Çıkanlar Dikkat!

28 Kasım Cumartesi günü 20.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bu sabah saat 10.00'da son buldu. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı sabahın erken saatlerinde Malatya Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri de drone ile kuralları ihlal edenleri tespit etti. İHA Büro Amirliği görevlileri drone ile kentin işlek caddelerinde havadan görüntü alarak sokağa çıkanları belirledi. Görevli ve kısıtlamadan muaf olanların haricinde kısıtlamayı ihlal edenlere para cezası uygulandı.
Kısıtlamanın geçerli olduğu sabah saatlerinde Malatya genelinde sessizlik hakim olurken, sadece fırın, eczane gibi kısıtlama kapsamı dışındaki iş yerlerinin açık olduğu görüldü.
(İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.