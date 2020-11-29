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29 Kas 2020 - 11:33- Ekonomi G: 29 Kas 2020 - 11:44

Online Ebru Sanatına İlgi

Malatya İnönü Üniversitesi tarafından düzenlenen Çevrim içi Kişisel Türk Ebru Sergisi ilgi görüyor.
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İnönü Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada,

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Tahsin Bozdağ'ın Çevrim içi Kişisel Türk Ebru Sergisi'ne Youtube bağlantıdan ulaşabilirsiniz

denildi.

Pandemi nedeniyle sözü edilen geleneksel Türk sanatlarından olan ebri sergisi, çevrim içi olarak düzenlendi.

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29 Kas 2020 - 11:33 - Ekonomi

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