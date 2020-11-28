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28 Kas 2020 - 16:06- Spor G: 28 Kas 2020 - 16:14

Kaplan Antep'ten Boş Dönmüyor

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 10.haftasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar geriye düştüğü maçta Güneydoğu ekibiyle 2-2 berabere kaldı.
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Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Serkan Olguncan xx

Gaziantep FK: Günay xx, Olkowski xx, Tosca xx, Djilobodji xxx, Kana Biyik xxx, Oğuz Ceylan xx, Sousa xxx (Furkan Soyalp dk. 88 ?), Mirallas xxx (Jefferson dk. 88 ?) , Maxim xx (Cenk Şahin dk. 75 x), Kenan Özer xx (Vetrih dk. 52 xx), Muhammet Demir xx ( Andre Felipe dk. 75 x)

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Kozulj, Kubilay Aktaş, Mehmet Erdem Uğurlu, Güray Vural

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed xx, Karim Hafez xx, Semih xxx, Wallace xx, Chebake xx (Jetmir Topalli dk. 89 xx), Acquah xx, Ndayishimiye xx (Fofana dk. 83 x), Kubilay xx (Mustafa Eskihellaç dk. 68 x), Adem xxx, Tetteh x, Umut Bulut xx (Ahmed Ildız dk. 68 x)

Yedekler: Ertaç, Murat Akça, Hadebe, Bülent Cevahir, Berk Yıldız, Zuqui

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Mirallas (dk. 19), Kana Bıyık (dk. 74) (Gaziantep FK), Adem Büyük (dk. 49), Topalli (dk. 90+4) (Yeni Malatyaspor)

Kırmızı Kartlar: Oğuz Ceylan (dk. 48), Marius Sumudica (Teknik Direktör) (dk. 90+5) (Gaziantep FK)

Sarı Kartlar: Muhammet Demir, Kenan Özer, Maxim, Toşca (Gaziantep FK), Acquah, Kubilay, Kerim Hafez (Yeni Malatyaspor)

# ali palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Olguncan, marius sumudica, hamza hamzaoğlu, yeni malatyaspor, gaziantep fk, gaziantep

28 Kas 2020 - 16:06 - Spor

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