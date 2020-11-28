Kaplan Antep'ten Boş Dönmüyor

Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Serkan Olguncan xx
Gaziantep FK: Günay xx, Olkowski xx, Tosca xx, Djilobodji xxx, Kana Biyik xxx, Oğuz Ceylan xx, Sousa xxx (Furkan Soyalp dk. 88 ?), Mirallas xxx (Jefferson dk. 88 ?) , Maxim xx (Cenk Şahin dk. 75 x), Kenan Özer xx (Vetrih dk. 52 xx), Muhammet Demir xx ( Andre Felipe dk. 75 x)
Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Kozulj, Kubilay Aktaş, Mehmet Erdem Uğurlu, Güray Vural
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed xx, Karim Hafez xx, Semih xxx, Wallace xx, Chebake xx (Jetmir Topalli dk. 89 xx), Acquah xx, Ndayishimiye xx (Fofana dk. 83 x), Kubilay xx (Mustafa Eskihellaç dk. 68 x), Adem xxx, Tetteh x, Umut Bulut xx (Ahmed Ildız dk. 68 x)
Yedekler: Ertaç, Murat Akça, Hadebe, Bülent Cevahir, Berk Yıldız, Zuqui
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Goller: Mirallas (dk. 19), Kana Bıyık (dk. 74) (Gaziantep FK), Adem Büyük (dk. 49), Topalli (dk. 90+4) (Yeni Malatyaspor)
Kırmızı Kartlar: Oğuz Ceylan (dk. 48), Marius Sumudica (Teknik Direktör) (dk. 90+5) (Gaziantep FK)
Sarı Kartlar: Muhammet Demir, Kenan Özer, Maxim, Toşca (Gaziantep FK), Acquah, Kubilay, Kerim Hafez (Yeni Malatyaspor)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.