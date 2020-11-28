Yılmaz Hocadan Kötü Haber!

Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan deneyimli çalıştırıcının, entübe edildiği öğrenildi. 67 yaşındaki teknik direktörün, haziran ayında da korona virüs testi pozitif çıkmış ve yaklaşık 1 aylık tedavinin ardından sağlığına kavuşmuştu. Teknik adamlık kariyerinde Malatyaspor, Antalyaspor, Samsunspor, Bursaspor, Ankaragücü, Sakaryaspor Osmanlıspor, Karabükspor, Çanakkale Dardanelspor, Konyaspor, Gençlerbirliği, Sarıyer, Eskişehirspor, Trabzonspor, Denizlispor, Adana Demirspor, Göztepe ve Giresunspor gibi sayısız kulüpte görev yaptı.