Deplasman Fobisi Bitecek Mi?

Süper Lig’in 10.haftasında Yeni Malatyaspor bugün saat 13:30’da Gaziantep FK’nın konuğu olacak. Kalyon Stadyumu’nda oynanacak müsabakayı Ali Palabıyık (Ankara-Üst Klasman Hakemi), Ceyhun Sesigüzel ( İstanbul-Üst Klasman Yardımcı Hakemi), Serkan Olguncan (Ankara-Üst Klasman Yardımcı Hakemi) hakem üçlüsü yönetecek. Yiğit Arslan ise dördüncü hakem. (İzmir-Üst Klasman Hakemi)

DIŞ SAHADA SONUNCU

Son mağlubiyetini ligin ilk haftasında Galatasaray’a karşı 3-1’lik skorla alan kırmızı siyahlılar ile zorlu bir müsabakaya çıkacak olan Kaplanlar kritik haftalar öncesinde ligdeki yerini sağlama almak istiyor. Rakibinin yenilmezlik serisine son vermeyi hedefleyen sarı kırmızılılar kötü olan deplasman karnesine 3 puan yazdırmak için çıkacak. Yeni Malatyaspor oynadığı 4 dış saha maçında bugüne kadar sadece 1 puan toplayabildi. Deplasmanda sadece 2 kez fileleri havalandırabilen teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun talebeleri kalesinde ise 8 gol gördü. Hazırlıkların tamamlandığı Malatya ekibinde sakatlığı bulunan Lukoki ve kadro dışı bırakılan Cueva bugün ki karşılaşmada süre alamayacak. Yeni Malatyaspor ile Gaziantep Futbol Kulübü tarihlerinde yedinci kez karşı karşıya gelecekler. İki ekip, daha önce 4’ü TFF 1.Lig, 2’si ise Süper Lig olmak üzere 6 maçta karşılaştı. Bu karşılaşmaların ikisini Yeni Malatyaspor, ikisini ise Gaziantep Futbol Kulübü kazanırken, 2 karşılaşmada beraberlikle sonuçlandı.