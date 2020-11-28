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28 Kas 2020 - 13:04- Spor G: 28 Kas 2020 - 13:12

Yeşilyurt Bucaspor’u Ağırlayacak

TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele veren Yeşilyurt Belediyespor İzmir temsilcisi Bucaspor 1928 ile bugün karşı karşıya gelecek. Grupta şampiyonluğa oynayan rakibiyle zorlu müsabakaya çıkacak olan turuncu yeşilliler Play Off potasından uzak kalmamak için bu maça mutlak 3 puan için çıkacak.

Ömer Ali Delibaş
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Grubunda erteleme maçında Salı günü Ofspor’a mağlup olan Yeşilyurt Belediyespor, TFF 3. Lig 10.hafta maçında Bucaspor 1928’i konuk edecek. Yeşiltepe 1 Nolu sahada bugün saat 12:00’de oynanacak mücadeleyi hakem Burak Kaplan ( İstanbul-Klasman Hakemi), Ufuk Uğurlu (İstanbul- Klasman Yardımcı Hakemi), Sabri Üstünel (Kırklareli-Klasman Yardımcı Hakemi) Hakan Tezcan (4.hakem İstanbul) yönetecek. Sezona büyük umutlarla başlayan Yeşilyurt Belediyespor şuana kadar oynadığı 10 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 4’te mağlubiyet yaşadı. Ligde üst sıraları hedefleyen turuncu yeşilliler, 10 karşılaşmada rakip ağları 13 kez havalandırırken, kalesinde ise 9 gol gördü. Malatya ekibi, 8 karşılaşmada topladığı 14 puanla sekizinci sırada bulunuyor.

# yeşilyurt belediyespor, TFF 3. Lig, Hakan Tezcan, Bucaspor, malatya, İstanbul, yeşilyurt

28 Kas 2020 - 13:04 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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