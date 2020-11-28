28 Kas 2020 - 13:04- Spor

Yeşilyurt Bucaspor’u Ağırlayacak

TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele veren Yeşilyurt Belediyespor İzmir temsilcisi Bucaspor 1928 ile bugün karşı karşıya gelecek. Grupta şampiyonluğa oynayan rakibiyle zorlu müsabakaya çıkacak olan turuncu yeşilliler Play Off potasından uzak kalmamak için bu maça mutlak 3 puan için çıkacak.