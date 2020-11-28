28 Kas 2020 - 16:00- Sağlık

El Hijyeni İçin Doğal Sabun

Pandemi döneminde gündeme gelen en önemli konulardan birisi de el temizliğiydi. Durum böyle olunca ellerin sürekli yıkanması ve alkolik bazlı ürünlerin hijyen amaçlı kullanılması ellerde egzamanın oluşmasına neden oluyor. Ancak sabun Malatya’da sabun imalatı yapan Ümit Yılmaz, doğal sabunların ciltteki nemi koruduğunu ve ciltte herhangi bir tahribat meydana getirmediğini söylüyor.