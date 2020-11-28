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28 Kas 2020 - 16:00- Sağlık G: 28 Kas 2020 - 13:01

El Hijyeni İçin Doğal Sabun

Pandemi döneminde gündeme gelen en önemli konulardan birisi de el temizliğiydi. Durum böyle olunca ellerin sürekli yıkanması ve alkolik bazlı ürünlerin hijyen amaçlı kullanılması ellerde egzamanın oluşmasına neden oluyor. Ancak sabun Malatya’da sabun imalatı yapan Ümit Yılmaz, doğal sabunların ciltteki nemi koruduğunu ve ciltte herhangi bir tahribat meydana getirmediğini söylüyor.

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El hijyeninde kullanılan en etkili sabunun kekik sabunu olduğunu ifade eden Yılmaz konuyla alakalı BUSABAH gazetesine konuştu. Sabun imalatçısı Ümit Yılmaz,

Kekik iyi bir temizleyicidir. Kekik sabunu da öyledir. Şöyle bir durum var işte sürekli sabunla ellerimi yıkıyorum tahriş oluyor diye sabunun doğalı elleri tahriş etmez. Sabunun içerisinde bulunan yağların pH 5.5 olduğu müddetçe cildin nem bariyerini korur ve elleri de tahriş etmez. Ayrıca dezenfektan ve kolonyaların bilinçsiz kullanımından dolayı yani alkolik bazlı el temizleme ürünleri cildin minesini öldürüyor ve o bariyeri öldürüyor. Bu alkolik bazlı ürünlerin virüsü öldürme olanağı çok yok ama en iyi el temizleyicisi sabundur.

dedi.

“KEKİK İYİ BİR TEMİZLEYİCİDİR”

Kekik ve kekik sabunu hakkında bildi veren Yılmaz,

Kekik iyi bir temizleyicidir. Kekik sabunu da öyledir. Şöyle bir durum var işte sürekli sabunla ellerimi yıkıyorum tahriş oluyor diye sabunun doğalı elleri tahriş etmez. Sabunun içerisinde bulunan yağların pH 5.5 olduğu müddetçe cildin nem bariyerini korur ve elleri de tahriş etmez. Ayrıca dezenfektan ve kolonyaların bilinçsiz kullanımından dolayı yani alkolik bazlı el temizleme ürünleri cildin minesini öldürüyor ve o bariyeri öldürüyor. Bu alkolik bazlı ürünlerin virüsü öldürme olanağı çok yok ama en iyi el temizleyicisi sabundur. Bu kaynaklardan aldığımız verilerde var. Laboratuvarsal çalışma sonucunda çıkan veriler elimizde mevcut yani test edilmiş denenmiş bir faktördür.

şeklinde konuştu.

Sabun imalatçısı ümit Yılmaz sözlerini şu şekilde sürdürdü:”

Kekik yağı pandemide kullanılan bir ürün eczacılara doktorlara yurt dışına çok verdik. Amerika Birleşik Devletlerinde de kekiği sulandırıp o suyu hastanelerde dezenfektan olarak kullanıyorlar. Alternatif tıptan bu yana kullanılan bir yağdır. Bakteri ve virüsleri öldürmede çok etkili olan yağlardan bir tanesi bizde bu yağları bu güne kadar sabun sanayimizde kullanıyoruz. Biz pandemiden önce de ihracatla gerçekleştirdiğimiz için ABD’ye ve gelişmiş Avrupa ülkelerine alternatif tıpta ve kişilerin sağlık açısından kullanmaları için kekik yağlı sabunu gönderiyoruz.

“SABUN EN İYİ TEMİZLİK MADDESİDİR”

“Biz her zaman vatandaşlarımıza diyoruz sabun en iyi temizlik maddesidir” kelimelerine yer veren Yılmaz,

Zaten pandemi döneminde uzmanlarımızın da tavsiyesi; temizlik, temizlik, temizlik bu durumda en iyi sabundan başlıyor. Eldeki nemi ve mineyi koruyacak diğer sabunlar, gül yağlı, çilek özlü, keçi sütlü, deve sütlü veya bal içerikli sabunlar eli daha hızlı nemlendirir. İçindeki aktif nanyonik bileşenlerle neticesinde daha iyi bir temizlemeye yol açıyor.

dedi.

“DOĞRU ÜRÜN HER ZAMAN İYİ SONUÇ VERİR”

Piyasada satılan her sabunun doğal sabun olmadığına dikkat çeken Ümit Yılmaz,

Biz Malatya’da 82 yılsan beri bu işi yapıyoruz. Bizi yurt içinden ve dışından bilenler biliyor. Mesela biz dışarıya ürün gönderiyoruz. Tabii ki bu ürünler tahliller sonucu ve içindeki malzemelere bakılıp o şekilde yollanıyor ama bizim yurt içindeki vatandaşlarımıza bilinçlendirme ve bilgilendirme olmuyor. sabun ayrı bir sanat işidir. Piyasada birçok sabun var hepsi sabun gibi gözüküyor fakat sabundan az çok anlayan vatandaş bunun doğal sabun olup olmadığını anlayabiliyor. Dokusu içinde kullanılan ham madde rengi bir sabunun doğal olup olmadığını belli eder. Mesela kükürt sabunu satıyorlar rengi sarı bunun sahte olduğu buradan da anlaşılıyor. Bir sabunun rengi kahverengi ya gri ya beyaz çıkar ya yeşilimsi çıkar ama piyasa da birçok sabun diye satılan ürünler var vatandaşlar buna dikkat etsinler. İşi bilen erbaplardan alınız, doğru ürün her zaman iyi sonuç verecektir.

ifadelerini kullandı.

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28 Kas 2020 - 16:00 Malatya- Sağlık

Muhabir Şükran Malkoç

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