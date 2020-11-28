Şu anda Türkiye’nin en iyi tanı kitlerini ürettiğini ifade eden Enes Perçin konuya ilişkin BUSABAH gazetesine konuştu. Perçin,
Gebze’deki firmamızda Covid-19 tanı kitlerini üretiyoruz. Her türlü tanı kitini üretiyor. Moleküler tabanlı PCR testlerini, kart testleri, antijen testlerini bunların tamamını üretiyor. Bunun dışında 670 farklı tanı kiti üretiyoruz. Ürettiğimiz mikrobiyolojik ürünlerde Türkiye pazarının 3/1’ine hâkimiz moleküler tabanlı ürünlerde de çok iyi bir noktadayız. Covid-19 tanı kitinde de Türkiye’nin en büyük üreticisiyiz.
dedi.
İş İnsanı Enes Perçin ile yaptığımız samimi röportaj ise şu şekilde:
“İŞİMİZİ KEYİFLE YAPIYORUZ”
-Kendinizden bahseder misiniz?
Enes Perçin, Çok şükür Malatyalıyım 1977 doğumluyum. İlkokul ve ortaokulun bir kısmını liseyi Malatya’da tamamladım. Sonra İnönü Üniversitesi İşletme bölümünü okudum. Aynı üniversitede yüksek lisansımı tamamladım. Anadolu üniversitesinde Endüstriyel İlişkileri okudum ve orada iktisat eğitimi aldım. Lisans eğitimim bittikten sonra İngiltere’ye gittim oyuz bir ay orada kaldım. İngiltere’de hem dil eğitimi hem de yüksek lisans öncesi hazırlık eğitimi aldım. Eğitimlerim bittikten sonra orada çalışmaya başladım. Sonra firmanın temsilcisi olarak Çin’e gittim ve oraya yerleştim. 12-14 ay civarında da Çin’de yaşadım. Akabinde İstanbul’a gelip bir holding bünyesinde direktör olarak başladım. Hikmet Tanrıverdi beyin grup şirketlerinde grup yöneticisi olarak işe başladım. Tekstilden, otomotive, inşaatçılığa, hayvancılığa kadar Hikmet beyle birçok sektörde 12 yıl boyunca çalışma fırsatı yakaladım. Bu arada kendi işlerimi de yapıyordum. Şimdi de hayvancılığa devam ediyorum. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapıyorum. Tahminimce Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadoluda ciddi bir ölçeğe sahibiz. Ukrayna’da kendi çiftliklerim var. Oradaki yavru hayvanları topluyoruz ve yetiştiriyoruz. Yetiştirdiğimiz hayvanları ya Türkiye’ye getiriyoruz ya Katar ya da Azerbaycan’a satıyoruz. Pandemi döneminde ithalatın ve ihracatın sınır kapılarının kapanmasından dolayı birazcık hacmi düştü ama işimizi keyifle yapıyoruz. Yanımda 16 yıldan beri benimle olan iyi bir ekip var. Bunların dışında oldum olası dış ticaretle uğraştım.
“KİTLERİNİ ÜRETİYORUZ”
-Hangi alanda tanı kitleri üretiyorsunuz?
Gebze’deki firmamızda Covid-19 tanı kitlerini üretiyoruz. Her türlü tanı kitini üretiyor. Moleküler tabanlı PCR testlerini, kart testleri, antijen testlerini bunların tamamını üretiyor. Bunun dışında 670 farklı tanı kiti üretiyoruz. Ürettiğimiz mikrobiyolojik ürünlerde Türkiye pazarının 3/1’ine hâkimiz moleküler tabanlı ürünlerde de çok iyi bir noktadayız. Covid-19 tanı kitinde de Türkiye’nin en büyük üreticisiyiz. Şu anda hem devletimize tedarik ediyoruz hem de ürünlerimizi ihraç ediyoruz. Tanı sektörüyle uğraşmayı iyi bir zamanda yakaladık. Biz bu testlere kendimizi hazırladık Ocak ve Şubat aylarında fuarlara katılmamız bu fuarlarda bilgiler öğrenmemiz bizim kendimizi Covid’e hazır hale getirmemizi sağladı ve pandemi süreci başladığı zaman Covid testi üretebilen 2 veya 3 firmadan birisiydik. Bizim şirketimizin yüzde 74’ü halka açık yüzde 26’sıda bizde iyi şeyler yapıyoruz. Bir yandan Malatya bir yandan Gebze hatlarında çalışıyoruz sürekli olarak. Allah nasip ederse 30 milyonluk bir tanı kiti yatırımını Malatya’da 3. Organize sanayi bölgesinde yapacağız.
-Kaç çocuğunuz var?
Evliyim 2 tane oğlum var. Biri 14 diğeri 9 yaşında çocuklarım burada Malatya’da yaşıyor. Bende bir ay içerisinde 3 hafta İstanbul ve Gebze arasında 1 hafta da Malatya’da yaşıyorum ama kim sorsa ben Malatya’da yaşıyorum diyorum. Malatya’yı seviyoruz bir an önce buraya gelmek istiyoruz.
“BENİM İÇİN BİR ŞANSTI”
-Erken yaşlarda yurt dışında yaşamayı nasıl değerlendirirsiniz?
Yurt dışına gidebilmek benim için bir şanstı. İngiltere’ye gitmek ve orada tutunabilmek, yaşamayı öğrenebilmek ben hayatımda İngiltere’ye gitmeden önce herhâlde 4-5 kere İstanbul’a gitmiştim. O 20’li yaşlarda İngiltere’de tek kalabilmek ciddi manada hayatıma enteresan güzellikler kattı. Çok ciddi tecrübeler kazanmamı sağladı. Kendi ayaklarımın üzerinde durabilmeme olanak sağladı. İngiltere’de Türk Büyük Elçiliğinde tercümanlık yapıyordum para karşılığında gelen heyetleri karşılıyordum. Onların gelmeleri gitmeleri ya da otel rezervasyonlarını yapıyorum. O sayede üst düzey bürokratlar, kaymakam, valilerle tanışma imkânı elde ettim. O heyette çalışan Kayserili bir abimiz sayesinde Çin’e girme imkânım oldu. Çin’de bize kendi sektörümüzle alakalı bir alan açmıştı. O zaman bir anda her şey değişmişti. Çin’de yaşamaya başladım ve dünyanın en kalabalık şehrinde.
“NOODLEE ÇOK YEDİM”
-Çin’de yaşadığınız dönemde yemek konusunda sıkıntı çektiniz mi?
Çin’de ciddi anlamda Müslüman gruplar var hem Çin halkının kendi içinde hem de dışardan gelen çok Müslüman var. Orada Arap kökenli insanların oluşturduğu halkalar vardı ve onların restoranları da vardı. Türklerinde bir sürü restoranı vardı. Çin’de bu tip restoranları her yere bulabilirsiniz ve bu restoranların üzerinde de Arapça helal yazıyor. O ibareyi gördüğünüz yerde gidip yemek yiyorsunuz. Sadece Çinlilerin makarnasını yani noodleesini çok yedim özellikle sebzeli noodle yedim. Tabii ki zorlandım kolay olmadı. Onlar köpek yiyor sonuçta ve benim olduğum bölgede de çok yeniliyordu. Sadece bu değil aklınıza gelmeyecek her şeyi yiyorlar. Ben hayatım boyunca bilmediğim hiçbir şey yemedim. Böcek yiyorlar, hamam böceği bile yeniliyordu. İşte gençliğin verdiği durumla ayakta kaldık.
“ALLAH NASİP ETTİ BENDE BU NASİBİ DEĞERLENDİREBİLDİM”
-Başarınızın sırrını neye borçlusunuz?
Ben üniversitelerde motivasyonla alakalı derslere katıldım konuşmacı olarak en çok sorulan soru şuydu; benimki başarı mı değil mi bilmiyorum ama varsa bir başarınız bunu nasıl elde ettiniz. Bende her zaman ilk olarak şunu diyorum Allah nasip etti bende bu nasibi değerlendirebildim. Ben üniversiteyi ilk bitirdiğimde İçişleri Bakanlığı’nın kaymakamlık sınavlarına girmiştim. Kazanamamıştım o zaman en büyük hayalimde büyük Malatya’da gıda üzerine bulunan bir firmada bölge müdürü olabilmekti. Kesinlikle böyle bir hayalim yoktu Allah’a hamd olsun hiç kurmadığım bir hayali Allah bana nasip etti. Buna girişimcilik ruhu diyebilirsiniz, yaradılış diyebilirsiniz, nasip diyebilirsiniz. Ben bazen büyük iş adamlarının söyleşilerini dinlediğim zaman işte ben sabah 6’da kalkarım ilk işim maillerime baktıktan sonra spor yapmak gibi ama ben hayatımda hiç 6’da kalkamadım. Kalkarsam sabah namazına zar zor kalkıyorum. Ben her gün çok zor uyanıyorum. İş şartlarımda çok düzenli olamadım ama ben çok çalıştım. Günde 14-15 saat çalıştım, yoruldum ama işlerimi takip ettim. Allah bana yaptığım işlerde çok güzel ve iyi insanlarla çalışmayı nasip etti. Burada bir otomotiv bayiinde çalışırken inanılmaz bir ekibiz vardı. 10 yıl önceki ekipten bahsediyorum ama hala bile konuşulabilecek bir ekipten bahsediyorum. O ekibin gücüyle o insanların yardımıyla bir şeyler yapıyorsunuz. O sinerjiyle ve birliktelikle bu işleri yapıyorsunuz. Diyorum ya ben bu işi ekibimle kader çizgimde yaşayacaklarımla yaptım. O fırsatı iyi kullandık yani fırsatı tepmedik. Boşa harcamadık ve boşa zaman kaybına uğratmadık. Tabii ki bu konuda aileden desteğinizi alıyorsunuz. Arkanızda aile desteği olmadan siz böyle rahat hareket edip rahatça yok kat edemezsiniz. Bu muhakkak bir etken ama yine etken size dönüyor, istemeniz, arzu etmeniz. Ben 16 buçuk yaşımda ilk işime başladım. Ondan sonra sadece 5 ay askere gittiğimde çalışmadım. Onun dışında hep çalıştım. Aslında üniversite bittiği zaman ben 4-5 yıllık iş tecrübesi olan birisiydim. Baktığınız zaman zayıf işler yapıyordum eleman işleri yapıyordum ama o aşağıda çalışan insanların neler hissettiğini size öğretiyor. Bir çaycının bir temizlikçinin neler hissettiğini ben çok iyi biliyorum. Ben o işlerin tamamını yapabildim. Onlar belki de bize bir hırs getirdi hırs sağladı. Öyle de yavaş yavaş önümüze gelen fırsatları iyi değerlendirdik. Ama ne tek başına aile ne tek başına kendim ne de tek başına arkadaşlarım bunların hepsinin sinerjisiyle oluşan bir durum. İyi şeyler yaptık. Kimine göre çok başarılıyız, kimilerinin hayallerine göre yaptığımız işler normal ama ben iyi işler yaptığıma inanıyorum. Olduğum yerde bir şeyleri hep değiştirdim. Hangi sektörde çalıştıysam dinamikleriyle oynadım burada en iyi ne yapabilirim diye ve yaptığım işlerde enleri yapmaya çalıştım. Şu anda yaptığım işte Türkiye’nin en iyisiyiz burada mütevazı olamayacağım. Tanı kiti üreten ve satan bu ölçekte en iyi firmayız. Bir de işimde bu kadar ilerleyebilmemdeki şans Hikmet Tanrıverdi’nin elimden tutmasıydı. Tesadüflere de inanıyorum biz bir şekilde Hikmet beyle tesadüfen tanıştık. Yusuf Kara diye bir abim vardı tesadüfen onunla tanışmıştım ve bende çok önemli bir yeri vardır. Böyle insanların size fırsat tanıması ve size alan açıyor olabilmeleri sizin bir yerlere ulaşmanızda hızınıza hız katıyor. Baktığınız zaman bunlar ciddi anlamda önemli şeyler. Mehmet Aydın abimle tanışmam da iyi bir fırsattı hayata dair bana çok şey öğretti ve bende ona çok şey kattım öyle inanıyorum. Ben hayatımda birilerine etki edebildiysem kesinlikle bunda Mehmet Aydın’ın çok büyük etkisi vardır. işte bütün bu sinerji bir araya geldiği zaman başarıyı yakalayabiliyorsunuz ama ben öncelikle Allah nasip etti diyorum.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.