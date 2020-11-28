28 Kas 2020 - 13:30- Ekonomi

“Türkiye’nin En Büyük Üreticisiyiz”

Malatyalı İş İnsanı Enes Perçin, pek çok sektörde aktif olarak çalışmış yaptığı işlerle başarıyı elde etmiş ve tanınmış bir İş İnsanı olarak biliniyor. Başarısının sırrını açıklayan Perçin, birlikte çalıştığı ekibinin çok iyi olduğunu ve ortaya çıkan sinerjiyle başarıyı yakaladığını söylüyor. Hayatının bir kısmını yurt dışında geçtiğini belirten Perçin, bu durumun ona büyük bir şans getirdiğine inanıyor.