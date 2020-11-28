Koronada Kırmızı Alarm!

“Yoğun bakım hastası yüzde 70’lerde”

Koronavirüs vakalarının arttığı bu günlerde Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, vaka sayısının her hafta yüzde 5, yüzde 10 oranında artığını kaydetti. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı oranının yüzde 70’lerde olduğunu dile getiren ve insanları 3 altın kurala uymaları yönünde uyarılarda bulunan Prof. Dr. Bentli,

Koronavirüs hastalığına yakalanan vatandaşlarımızın mutlaka filyasyon ekibinin getirdiği veya hastanelerde verilen ilaçları düzenli bir şekilde kullanmalarını öneriyoruz

dedi.

Türkiye’nin genelinde olduğu gibi Malatya’da da Koronavirüs vakasındaki ciddi artış yetkilileri çeşitli önlemler alamaya sevk etse de, kış ayında olmamıza rağmen, güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar soluğu dışarıda alıyorlar. Hal böyle olurken sosyal mesafeyi de ihlal ettiğimiz bu günlerde pandemi kâbusuna da davetiye çıkartıyoruz. Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, artan Koronavirüs vakalarına dikkat çekerek vatandaşlara BUSABAH aracılığıyla bir kez daha uyarılarda bulundu.

Vaka sayılarındaki artışın devam ettiğine dikkat çeken Prof. Dr. Bentli, vaka sayısının her hafta yüzde 5, yüzde 10 oranında artığını söyledi.

“İNSANLARIN KAPALI ORTAMLARA GİRMEMELERİNİ ÖNERİYORUZ”

Yoğun bakımda yatan hasta oranlarını açıklayan Prof. Dr. Bentli,

Vaka sayısındaki bizlere artış insanlarımızın kurallara daha az dikkat ettiklerini düşündürüyor. Hava güzel olunca vatandaşlarımızın sokaklarda daha fazla dolaştığını görünce bundan endişeleniyoruz. Ayrıca ev içi bulaşılar çok önemli. Maalesef dışarıdan alınan virüs ev neredeyse içindeki bütün fertlere yayılmış oluyor. Şu an için yoğun bakım doluluk oranlarımız yüzde 70’lerde ve bu da bizi üzüyor, endişelendiriyor. ‘Önümüzdeki kış aylarında daha kötü bir durum alır mıyız?’ diye korktuğumuz zamanlar da oluyor. Vatandaşlarımıza en büyük önerimizi işi olmayanların farklı ve kapalı ortamlara girmemelerini öneriyoruz. Öte yandan evde yaşlı varsa mümkün olduğu kadar farklı zamanlarda yemek yemelerini, gençlerin evde bulunan yaşlıların yanına maskeli bir şekilde gitmelerini, yaşlıların da birileri yanlarına geldiği zaman maske takmalarını öneriyoruz

şeklinde konuştu.

“BİRBİRİNE BENZEYEN 2 HASTALIK”

Solunum sistemi semptomu, mesela öksürüğü, ateşi veya burun akıntısı, aksırığı olan insanların mutlaka test yaptırması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Bentli,

Öte yandan malumunuz olduğu üzere mevsim grip mevsimi. Bu arada solunum sistemi semptomu olan, mesela öksürüğü, ateşi veya burun akıntısı, aksırığı olan insanlar ‘Bu normal griptir’ deyip, hastaneye gitmemezlik yapmasınlar. Mutlaka sürüntü aldırıp, korona olup olmadıklarını görmek lazım, yoksa insanlarımız bu tür durumlarda rahat hareket ediyorlar. Sanki influenza gibi hareket ederlerse, bunun da Korona olma ihtimali yüksek oldu, çünkü şu anda semptomları birbirine benzeyen 2 hastalık. İnsanlarımızın mutlaka testlerini yaptırıp eğer Koronaysa ona yönelik tedavi ve önlemlerini almaları gerekiyor. Bu konuda vatandaşlarımızdan ricamız mümkün olduğu kadar semptomları olan herkesin testlerini yaptırması yönünde

söylemlerini kullandı.

“ÇOK YANLIŞ BİR ALGI VAR”

Koronavirüs hastalarının mutlaka verilen ilaçları kullanmaları gerektiğini belirten Prof. Dr. Bentli,

Ulusal basın ve sosyal medyada da Koronavirüs nedeniyle dağıttığımız ilaçları insanlarımız kullanmıyorlar. Çok yanlış bir algı var. Tıp çevresinde olmayan birileri bu ilaçların yan etkileri olduğunu söylüyorlar. Bir kısım insanımız da maalesef buna inanıyor. En son Sayın Bakanımızla yaptığımız görüşmede, Bakanımız, ‘Türkiye’de ilaç kullanmayan kesim var. ilaç kullanım oranı düştükçe yoğun bakıma yatan hastalarımız artıyor’ dedi. Bu nedenle vatandaşlarımızın hem 3 altın kuralımıza dikkat etmeleri hem semptomu olanların mutlaka hastaneye gidip test vermelerini hem yaşlılarına çok titiz bir şekilde yaklaşmalarını hem de Koronavirüs hastalığına yakalanan vatandaşlarımızın da mutlaka filyasyon ekibinin getirdiği veya hastanelerde verilen ilaçları düzenli bir şekilde aksatmadan kullanmalarını öneriyoruz

diye konuştu.