Kahtalı’dan Esnafa Destek Sinyali

Koronavirüs’ün giderek yayılması hükümeti yeni tedbirler almaya yönlendirdi. Bu kapsamda birçok işyeri ikinci bir emre kadar kapatıldı. İş yerlerinin kapatılmasıyla zor günler yaşayan esnaflar hükümete destek konusunda çağrıda bulunurken, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, destek konusunda bir çalışma yapıldığının sinyalini verdi. Kahtalı,

İhtiyaç duyulduğu anda inşallah esnafımızın yine yanında olacağız

dedi.

Pandeminin tüm dünyayı etkisi altına aldığını dile getiren Milletvekili Kahtalı, dünyan ve Türkiye’nin sıkıntılı bir dönemden geçtiğini söyledi.

“ALLAH’IN İZNİYLE ÇALIŞMALARIMIZ VAR”

Esnafları kimseye muhtaç etmeyeceklerini açıklayan Milletvekili Kahtalı,

Biz Türkiye olarak bugüne kadar pandemi döneminde sıkıntı yaşamasınlar diye vatandaşımıza, esnafımıza, üreticimize 503 milyar TL destek verdik. Biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda 50 bin TL faizsiz destekte bulunuldu. Şimdi bu vergilerin ertelenmesi, SSK, Bağ-Kur primlerinin ötelenmesi yapıldı ama bu desteklerin inşallah artırılarak devam etmesinden yanayız. Bu anlamda da Allah’ın izniyle çalışmalarımız var. Biz esnaflarımızı kimseye muhtaç etmeyiz. Bugüne kadar onlara nasıl sahip çıktıysak, bundan sonra da inşallah esnaflarımızın yanında olacağız

şeklinde konuştu.

“ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN FAYDALANDIRDIK”

Esnafların yanlarında olacaklarını belirten Milletvekili Kahtalı,

Sıcak para mı, borç ertelememi gibi desteklerden hangisi esnafımızın lehine, hangisi daha pratik olur, nasıl bir destek verileceği konusunda net bir bilgim yok. Tabii ki esnaflarımızın ihtiyaçları neyse elimizden geleni yapacağız. 50 bin lira kredinin verilmesi bir yıl olmadı. Hiçbir esnaf bu kadar hızlı bir sürede bu kadar parayı tüketme şansı yok. Elbette ki kiralarımız var, esnaflarımızın işçi paraları var, biliyorsunuz bunların hepsine de katkı sunduk. Hepsini kısa çalışma ödeneğinden faydalandırdık. Üzerinde çalışılan desteğin hemen yarın verileceği yönünde bir şey yok. İhtiyaç duyulduğu anda inşallah esnafımızın yine yanında olacağız

ifadelerine yer verdi.