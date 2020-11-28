Kış Lastiği Uyarısı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada,
İçişleri Bakanlığımızın 10 Kasım 2020 tarihli talimatı doğrultusunda kış hazırlıkları başlatılmıştır. Kış mevsiminin başlaması ile birlikte oluşacak yağmur, kar, tipi, sis, buzlanma gibi trafik yönünden olumsuz hava koşulları sonucunda vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması ile huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması için görev ve planlamasının yapılarak uygulamaya geçirilmesi istenilmiştir. Bu nedenle genelge doğrultusunda 1 Aralık 2020-1 Nisan 2021 tarihleri arasında kış lastiği denetimleri ve oluşabilecek olumsuz hava şartları ile ilgili tedbirlere ilişkin paydaş kurumlarla birlikte gerekli planlama yapılmıştır. Koordinasyonun ve işbirliğinin sağlanması amacı ile Kongre Kültür Merkezinde Malatya Valimiz Sayın Aydın Baruş başkanlığında ve paydaş kurum ve kuruluş müdürlerinin katılımı ile birlikte gerekli önlemler alınmak üzere toplantı yapılmıştır.
ifadelerine yer verildi.
1 Aralık 2020-1 Nisan 2021 tarihleri arasında kış lastiği denetimleri arasında kış lastiği denetimleri yapılacağı kaydedildi. ( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.