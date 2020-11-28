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28 Kas 2020 - 12:00- Gündem

“Tüketiciler Uyarıları Dikkate Almıyor”

Türkiye ve Malatya’da giderek artan israfa, Tüketici Danışmanı Ali Düzova, tekrar tepki gösterdi. Zaman zaman israf konusunda açıklamalar yaptığını, tüketicileri uyardığını ifade eden Düzova, ancak uyarıları hiçbir dikkate alınmadığını ileri sürdü.

Mutlu Sarıgül
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Tüketici Danışmanı Ali Düzova, tüketicileri israfa karşı bir kez daha uyardı. BUSABAH gazetesine konuşan ve önemli açıklamalarda bulunan Düzova, Türkiye ve Malatya’da inanılmaz seviyede israf olduğuna dikkat çekti.

HER ÇÖP KONTEYNIRININ YANINDA POŞET POŞET EKMEK VAR

Herkesin harcamasına dikkat etmesi gerektiğini belirten Düzova,

Tüketicilerimizin bu yönde dikkat etmesi gereken çok şey var. Tüketicilerimizin hatası çok fazla. Asgari ücretin az veya fazla olması, doların, altının yüksek olması, ekonomik sıkıntıların başlaması, geçim sıkıntıları gibi hususlar var ama bizim bazı şeylerde dikkatli olmamız gerekiyor. Ben bunu her platformda söylüyorum ama tüketicilerimiz inanılmaz derecede israf içerisindeler. Cep telefonlarında, internette, eşyalarda, yiyecekte, içecekte her şeyde israf yapıyoruz. Tüketicilerimiz ihtiyacını bilmiyor. Evlere gidip baktığınızda elbiselerden ayakkabılara, bütün eşyalara kadar çok fazla israf var. Tüketicilerimiz ayakkabısı veya elbisesi az bir şey söküldüğünde hemen onu atıyor, bunu tamir yaptırıp tekrar kullanabilir. Doğalgaz, elektrik, su faturalarına zam geldi diye hepimiz bağırıyoruz. Evlerde, iş yerlerinde ne kadar boşa elektrik, su ve doğalgaz kullandığımızı biliyor muyuz? Her çöp konteynırının yanında poşet poşet ekmek var. Tüketicilerimizin dikkat edeceği hususların başında israfın önlenmesi geliyor. Her bireyin harcamasına çok dikkat etmesi lazım.

şeklinde konuştu.

TÜKETİCİLERİMİZ HER ŞEYİ SÖYLÜYORLAR

İsrafın önlenebileceğini savunan ve bunun için de bir öneri sunan Düzova,

Tüketicilerimiz her şeyi söylüyorlar. ‘Neden pahalı, dolar düştü neden hala gıda fiyatları düşmüyor?’ diye. Ayrıca ülkemizde çok önemli tarım politikası sıkıntısı var. Artık yerli üretim yapmamız gerekiyor. Ette, sütte, gıda, sebze ve meyveyi kendimiz üretmezsek bunların fiyatı daha da artar. İsraf yapmamamız gerekiyor. Bu yüzden de bir an önce hükümetin bir israf bakanlığı kurması gerekiyor. İsraf ancak bu şekilde önlenebilir. Bunun da tüketiciler için çok iyi olacağı düşünüyorum.

dedi.

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28 Kas 2020 - 12:00 Malatya- Gündem

Muhabir Mutlu Sarıgül

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