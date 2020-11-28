Busabah Malatya Busabah Malatya
28 Kas 2020 - 11:17- Asayiş G: 28 Kas 2020 - 11:27

İnşaat İskelesinden Düştü

Malatya'da inşaatta çalışırken iskeleden beton zemine düşen işçi yaralandı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Hacı Abdi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hız Sokak'ta yapımı devam eden bir binanın 2'inci katında çalışan B.H. üzerinde durduğu iskeleden beton zemine düştü.

Yaralanan işçi, arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri olayla ilgili olarak inceleme başlattı. ( İHA)

# battalgazi ilçesi, Hacı Abdi Mahallesi, Hız Sokak, turgut Özal tıp merkezi, İnşaat İskelesi, İHA, battalgazi, ekipleri, tedavi

28 Kas 2020 - 11:17 Malatya- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Özel Ekipten Tarihi Eser Operasyonu mask
Özel Ekipten Tarihi Eser Operasyonu
Uyuşturucuya Bir Darbe Daha! mask
Uyuşturucuya Bir Darbe Daha!
POLİS SUÇA GEÇİT VERMİYOR mask
POLİS SUÇA GEÇİT VERMİYOR
Mazot Çalındı mask
Mazot Çalındı
Hırsızlık Olayını Polis Çözdü mask
Hırsızlık Olayını Polis Çözdü
Filmlere Konu Olacak Hırsızlık! mask
Filmlere Konu Olacak Hırsızlık!
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
POLİS SUÇA GEÇİT VERMİYOR mask
POLİS SUÇA GEÇİT VERMİYOR
Filmlere Konu Olacak Hırsızlık! mask
Filmlere Konu Olacak Hırsızlık!
Bakan Koca’dan Malatya’ya Uyarı mask
Bakan Koca’dan Malatya’ya Uyarı
Deprem Hakkında Açıklama Geldi mask
Deprem Hakkında Açıklama Geldi
Bin 570 Farklı Numaradan Rahatsız Edildi mask
Bin 570 Farklı Numaradan Rahatsız Edildi
Mazot Çalındı mask
Mazot Çalındı

GALERİ

4,7’lik depreme canlı yayında yakalandılar mask
4,7’lik depreme canlı yayında yakalandılar
“Fiziksel Ve Psikolojik Şiddet Devam Ediyor” mask
“Fiziksel Ve Psikolojik Şiddet Devam Ediyor”
“ŞİDDETE KARŞI DUYARLI OLALIM” mask
“ŞİDDETE KARŞI DUYARLI OLALIM”
Üreticiler Yem Ve Karkas Et Fiyatından Dertli mask
Üreticiler Yem Ve Karkas Et Fiyatından Dertli
Ağbaba’dan Vali’ye Eleştiri Bombardımanı mask
Ağbaba’dan Vali’ye Eleştiri Bombardımanı
“İnsan, insanın gölgesinde yetişir!” mask
“İnsan, insanın gölgesinde yetişir!”
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL