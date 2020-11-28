İnşaat İskelesinden Düştü

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Hacı Abdi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hız Sokak'ta yapımı devam eden bir binanın 2'inci katında çalışan B.H. üzerinde durduğu iskeleden beton zemine düştü.
Yaralanan işçi, arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri olayla ilgili olarak inceleme başlattı. ( İHA)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.