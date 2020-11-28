Depremi Malatya Hissediyor Yöneticiler Hissetmiyor

Malatya’nın içinde yer aldığı bölgede 7 ve üzeri büyüklüğe bir depremin beklenildiğini ancak bunu tahmin etmenin mümkün olmayacağını belirten Özten,

Malatya’da binalar acilen denetimden geçmeli, özellikle Malatya merkezdeki binalar çok kötü bir durumda olası bir büyük depremde çok can kaybımız olur. Bunun hesabını kimse veremez. Bu konuda yetkili olan kurumlar bütün yatırımları bir kenara bırakıp kaynakları kentsel dönüşüme harcamalı. Malatya bütün yatırımları deprem konusuna yoğunlaştırmalı ,durum bu kadar ciddi. Park, bahçe sonra da yapılır. Ben bütün belediye başkanlarından rica ediyorum Malatya’da deprem konusunda gereken çalışmaları yapınız

şeklinde konuştu.

“BU FAY 7.8’LİK DEPREM ÜRETİR AMA…”

Merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4,7 büyüklüğündeki depremi değerlendiren TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Malatya Temsilcisi Özten,

Doğu Anadolu fay hattı yaklaşık bir yıldır belirgin şekilde hareker halinde. Bildiğimiz gibi Sivrice ve Doğanyol arasında 40 kilometrelik fay 24 Ocak’ta 6.8 büyüklüğünde bir depremle kırıldı şimdi oradan güneye doğru devam edecek zaten şu anda depremin olduğu bölge Uluköy yani Pütürge’nin güney tarafında bu Çelikhan-Türkoğlu derken Hatay’a kadar devam edecek , yer bilimciler böyle söylüyor. Deprem yaşadığımız coğrafyanın bir gerçeği kamuoyu olarak depremin ne zaman nerde hangi büyüklükte olacağı tahminlerini tartışmayı bir kenara bırakıp yer bilimcilerin tespit ettiği ; hangi bölgelerde olabilecek maksimum büyüklükteki depreme göre yapılaşmayı yapmalıyız, mevcut yapıları da buna göre dönüştürmeliyiz. diyelim ki en büyük deprem 7.8 olacak bizim buna göre hazırlıklı olmamız lazım. bugünde olabilir yarın da olabilir 50 sene sonra da olabilir. Bunu bilemeyiz çünkü deprem olayı fayın kırılma olayı çok spesifik bir olay üzerine gelen yük miktarı kesitin taşıma gücü bunları bilemediğimiz için tespit etmemiz çok zor ama yer bilimciler şunu söyleyebiliyor; bu fayın şu kesitinde şu kadar gerilme ve yük yığılması var şu büyüklükte deprem üretebilir diyebiliyorlar ama o büyüklükteki deprem yarın olacak bir ay sonra olacak 100 sene sonra olacak diye söyleyemezler bunu kimse söyleyemez mevcut bilimin bunu tespit etmesi söz konusu değil. Sadece faydaki en büyük gerilmenin nerede olduğunu biliyoruz. Ama net bir şey yok.

ifadelerine yer verdi.

“MEVCUT YAPI STOKUNUN ENVANTERİNİN ÇIKARILMASI LAZIM”

Bizim şunu kabul etmemiz lazım bizim coğrafyamızda 7.8 büyüklüğünde deprem olma ihtimali var.

diyen Bedir Özten,

Bizde buna göre her şeyimizi dizayn edeceğiz. Yapılarımızıda buna göre yapacağız sosyal yaşantımızı da buna göre düzenleyeceğiz bina içerisindeki dizaynı da buna göre yapacağız psikolojimizi de buna göre düzenleyeceğiz buna göre kendimizi dizayn edeceğiz. Afet öncesi, sırası ve sonrası eğitimini örgün eğitim içersine en önemli ders olarak koymalıyız. Risk yönetimini ilgili kurumlar ciddiye almalı, aksi durumda kriz yönetmek zorunda kalırız. Geçen yıl çığ oldu, bu sefer kurtarmaya gidenler öldü. Ne durumda olduğumuz ortada zaten bunu kamuoyu görüyor. Bizim yerel yönetimlere diyeceğimiz şu kendi hinterlantımızla ilgili konuşursak, öncelikle afet riski altındaki alanları tespit edip bu alanları yapılaşmaya kapamalıyız. Yani imar planlarımızı buna göre yapmalıyız. Yani alüvyon ve sıvılaşma riski olan alanları bir kere kesinlikle imara kapatacağız. Eğer durum zaruriyse gerekli önlemler alınarak yapılar yapılabilir. Malatya özelinde alan olarak sıkıntımız olmadığı için alüvyon olan bölgeleri bir kere imara kapatmamız gerekiyor. Bir de mevcut yapı stokunun envanterinin çıkarılması lazım. Yani elimizde ne türden hangi yapılar var. Bunlar tespit edilip acil olarak en riskli olan yapılardan başlayarak dönüştürmeliyiz. Ve bu riskli yapılar Malatya merkezde çok var. Yeni deprem yönetmeliğine uymayan yapılar var. Dönüşüm , süreç ve ekonomi işi bunu bir anda yapamazsınız. İnsanların oturacak yeri yoksa ne yapabilir ki devlet vatandaşları yönlendirmediği sürece yardım etmediği sürece ne yapabilirler ki mecburen bu hasarlı binalarda oturacaklar.

şeklinde konuştu.

“DEPREM VARLIĞINI HİSSETTİRİYOR YÖNETCİLER HİSSETMİYOR”

Zaten deprem sürekli bize varlığını hissettiriyor. Ama herhalde yöneticilerimiz bunu hissetmiyor.

diyen İnşaat Mühendisleri Odası Malatya Temsilcisi Bedir Özten,

Çünkü biz bu konuda bir çalışma yaptıklarını duymuyoruz. Kamu kuruluşu niteliğinde meslek odası olmamıza rağmen mesleğimizle ilgili hiç bir konuyu bizim ile paylaşmıyorlar. Bingöl, Okluca, Van, Sivrice depremlerini oda olarak yakından takip ettik. İlgili resmi kuruluşların oradaki çalışmalarını da takip ettik. Afetlerde yetkili olan kamu kuruluşlarının ders çıkarıp özeleştiri yapıp kendilerini geliştirme adına çalışmalar yaptıklarını görmedik. Halkımız çok duyarlı elinden gelen maddi ve manevi yardımı fazlasıyla yapmalarına rağmen organizasyon ve sistem hatalarından kaynaklanan olumsuzluklar yaşanıyor.

BATTALGAZİ BEEDİYESİ O GÖRÜŞMEYE YER VERMEDİ

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile Malatya’da ve Battalgazi de deprem konusunda yapılması gerekenleri görüştüklerini ancak belediyenin yayımladığı bültende maalesef bu görüşmenin tam anlamıyla yansıtılmadığını belirten Özten, Malatya’da deprem konusunda durumun ciddiyetinin kavranmadığı belirtti.

Bu konu ile ilgili açıklama yapan Özten, şunları ifade etti:

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve çalışma arkadaşları odamızı ziyaret etmişlerdir, aynı tarihte yapmış oldukları başka ziyaretlerini Battalgazi Belediyesi basın kuruluşlarına servis etmelerine rağmen bize yapmış oldukları ziyareti servis etmemişlerdir. Bunun üzerine, Odamıza yapılan bu ziyarette konuşulan bazı konuları basına duyurma ihtiyacımız doğmuştur. Battalgazi Belediyesinin gündeminde tartışma konusu olan; Orduzu ve Hanımınçiftliği mahallelerinin imar çalışmasına ilişkin odamızın görüşü; kentimizin yeni yerleşim yerlerinin Beydağ'ı yamaç ve eteklerine kaydırılmasıdır. Battalgazi belediye sınırları içinde olup 25-30 yıl önce imar planı yapılan çamurlu ve devamında bulunan mahalleler bu görüşümüzü sağlamaktadır. İmar planı yapılan bu bölgelerde yapılaşmanın yoğun olmama nedeni altyapısının yapılmamış olmasıdır, yani; yol, su, kanalizasyon, elektrik, doğalgaz gibi altyapıların. Kentimizde yaşanan bir gerçekle örneklersek; karakavak ve Tecde bölgelerinde yapılaşmanın hızlanmasını sağlayan imar planı yapılıp imara açılan bölgelerde boş arazilere sağı solu kayısı bahçesi olan yollar açılıp kaldırımları yapılıp aydınlatılması ile oldu, yani altyapının yapılaşmadan önce yapılması ile oldu. Zamanın Malatya Belediyesi tercihini bu bölgeden yana kullandı, çamurlu tarafında da kullansaydı farklı olurdu. Battalgazi Belediyesi daha önce imar planı yapılmış bölgelerde yapılaşmanın sağlıklı olması için planlı ve öncelikleri göz önünde bulundurarak altyapı eksikliklerini tamamlamalıdır.

“İMAR PLANLARI YAPMALI”

Yerel yöneticilerin imar planları yapmamasının gerekliliğinden bahseden Özten,

Orduzu ve Hanımınçiftliği Mahalleleri gibi çoğunluğu dere ve alüvyon zemine sahip (sıvılaşmaya elverişli) bölgelerin yoğun ve çok katlı yapılaşmaya açılması doğru değildir. Orduzu ve Hanımınçiftliği gibi kentimizin yeşil alanlarını oluşturan mahallelerimizden, bu bölgede yaşayan nüfusu arttırmanın kamu menfaatine olduğu kanısında değiliz. Yerel yönetim, Beydağı yamaç ve eteklerini; zemini sağlam yeşile muhtaç alanları imara açmalıdır. Battalgazi Belediyesinin yapı müteahhitliği yapan firma kurması ile ilgili odamızın görüşü yerel yönetimler, sivilin yapmadığı veya yapamadığı veya tam rekabet koşullarının oluşturulamadığı kamu ihtiyacı olan hizmet ve üretimleri yapar. Yapı müteahhidinin ihtiyaçtan fazla olduğu ve yapı maliyetlerin ülke ortalamasının çok altında olduğu ilimizde Yerel yönetimlerin yapı müteahhitliği yapması tamamen amaçları dışındadır. İlimizde villa site imar parselleri (bir parselde birden çok villa yapımını sağlayan) eksikliği var, yerel yönetimler bunu giderme amaçlı imar planları yapmalı

diye konuştu.

“BİREY VE GURUP MENFAATİNE DEĞİL KAMU MENFAATİNE ÇALIŞILMALIDIR”

Kendi görüşlerini açıklayan Özten,

Kentsel dönüşüm ile ilgili odamızın görüşü yerel yönetimler öncelikle kendi sınırları içinde yapı stoku envanteri çıkarmalıdır. Dönüşüme en riskli alan ve yapılardan başlamalıdır. Dönüşüme ivedilikle şehir merkezinde çok katlı eski yapılardan başlanmalıdır. Az katlı (1-2 katlı) yapıların yoğunlukta olduğu bölgeler en sona bırakılmalı. İmar planı ve yapılan imar çalışmaları elektronik ortamda halka açık ve güncel olmalı. Yerel yönetimler şeffaf ve katılımcı olmalı. Sorun tespit ve çözüm üretiminde konu ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar paydaş olmalı önerileri dikkate alınmalı. Yerel yönetimler kaynaklarını öncelikle hinterlantında yaşayan nüfusun yüzde 100 üne hitap eden sorunların çözümüne harcanmalıdır. Birey ve gurup menfaatine değil kamu menfaatine çalışılmalıdır. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Malatya Temsilciliği Olarak kamu menfatine daha güzeli bulmak amacı ile yapıcı eleştirilerde bulunma görevimize devam edeceğiz

ifadelerine yer verdi.