LİSANSLI SPORCULARA MUAFİYET!

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı geçtiğimiz günlerde tekrar başladı. 20 yaş altı olan vatandaşların belirtilen saatler dışında sokağa çıkmaları yasaklandı. Bir taraftan 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri araştırılırken diğer tarafta hangi durumda dışarı çıkılabileceği ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Gençlik Spor Bakanlığı 20 yaş altı lisanslı sporcuların belirli saatlerde sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları muafiyetine ilişkin bir açıklama yayınladı. Açıklamada
Federasyonların takvimlerinde ilan ettiği Türkiye Şampiyonası müsabakalarına, tüm branşlardaki milli sporcu seçmelerine, olimpik branşlarda olimpiyat barajı almak üzere yapılan sportif faaliyetlere ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın spor projesine katılacak 20 yaş altı lisanslı sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü veya ilgili federasyonca düzenlenen durumunu gösterir belgeyi ibraz etmek kaydıyla, müsabaka veya seçmelere yönelik antrenmanlar da dahil olmak üzere bu faaliyetleri sırasında belirli saatlerde sokağa çıkma yasağından muaf olup ve yanlarında veli/vasi bulunmaksızın şehir içi ve şehirler arası seyahat edebilirler.
denildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.