“ESNAFLARI SEYYAR SATICILARLA TERBİYE ETMEYE ÇALIŞIYOR”

Zabıtaların sürekli Kasap Pazarı Sebze Pazarı esnaflarını denetlediklerini ileri süren Malatya Sebzeciler Esnaf Odası Başkanı Yasin Yıldız, esnafların artık bundan rahatsız olduklarını dile getirdi. Maske, dezenfektan, eldiven kurallarına ve tezgah hizasına uydukları halde kendilerinin denetlendiğini ancak seyyar satıcı ile işportacılara dokunulmadığını iddia eden Başkan Yıldız,

Adil bir düzen istiyoruz. Zabıtaların esnafları seyyar satıcılarla terbiye etmeye çalışıyor.

dedi.

Kasap Pazarı Sebze Pazarı esnafları, zabıtaların denetimlerine tepki gösteriyorlar. Usullere, kurallara, belirlenen hizaya uydukları halde esnafın devamlı denetlendiğini ileri öne süren Malatya Sebzeciler Esnaf Odası Başkanı Yasin Yıldız, BUSABAH gazetesine konuştu.

ZAMANINDA BİZDEN BİR DÜZEN İSTEDİLER

Esnafların adil olan düzene ses çıkartmadıklarını belirten Başkan Yıldız,

İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı 26,27,28 Kasım tarihlerinde Pazar yerleri ve otobüsler gibi toplu taşıma araçlarında sıkı bir denetim olacak. Denetimlerde Malatya Büyükşehir Belediyesi kesinlikle bir faaliyet göstermiyor. Esnaflarımız adil olan düzene karşı bir sıkıntı çıkartmıyor ama belediyeler özellikle esnafları seyyar satıcılarla terbiye etmeye çalışıyorlar. Zamanında bizden bir düzen istediler. Bu da pandeminin başlamasıyla birlikte oldu. Seyyar satıcılarda dışarıda bir esnafın tezgahı kadar tezgah açıyor ve zabıtalar buna ses çıkartmıyorlar. Bu adil düzen olmadığı sürece insanlar da buna ister istemez tepki gösteriyorlar. Bizim istediğimiz bir şey yok. Bize bir hiza belirlendi ve bizim müsaademiz var. Herkes belirlenen bu düzene uyuyor ve bütün esnafın tezgahları da buna elverişli. Ama dışardaki seyyar satıcılara, işportacılara herhangi bir ses çıkartılmaması, bizim esnaflarımızın tepkisine neden oluyor.

diye konuştu.

SEBZE VE MEYVE SEÇME YOK!

Adil bir üzen istediklerini dile getiren Başkan Yıldız, şunları kaydetti:

Bizim Pazar alanımızın genişliği 2 tezgâh arası ve karşılıklı 6’şar metre. Malatya’daki en büyük ve en geniş marketin reyonu bir metre, en fazla ise bir metre 20 santimetre. Onlara seslerini çıkartmıyorlar. Bizim bu pazarımızda müşterilerin sebze ve meyve seçmelerini yasakladık, kesinlikle seçme yasak. Buna rağmen buralara yaptırım uygulanıyor, marketlerde her ürüne binlerce el değiyor ki bu da eldivensiz, bir sıkıntı yok. Esnaflarımız ister istemez bu adaletsizliğe bir tepki gösteriyorlar. Bizim sebze pazarı ve dışarıdaki manavlarımızın tamamında eldiven, maske ve dezenfektan bulunduruyoruz ve kullandırıyoruz. Kesinlikle bizler kurallara uyuyoruz. Kurallara uyan biziz, maalesef bizim üzerimizde uygulanıyor. Bu da adil değil. Bizin bu alana Battalgazi Belediyesiyle, Büyükşehir Belediyesi bakıyor. Adil bir düzen istiyoruz. Sonuçta hukuk devletiyiz. Herkes için belirlenen bir kural varsa bunu bir kesime uygulayıp, bir kesime uygulamamak olmuyor. İşportacılar dışarda bulunan manavlarımızın önünde, arabalarda ürün satıyorlar. Her gün bize bunların şikâyeti geliyor. Biz de bu şikâyetleri ilgililere iletiyoruz ama bunlara bir gün müdahale ediliyor, ikinci gün maalesef yok.